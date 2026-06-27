Tragedia en Rincón de los Sauces: murió un motociclista tras chocar contra una camioneta en la Ruta 6

Un trágico siniestro vial ocurrió durante la noche del viernes en Rincón de los Sauces, donde un motociclista perdió la vida tras protagonizar un choque frontal con una camioneta sobre la Ruta Provincial 6, en la intersección con la calle San Martín.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho se produjo cuando una motocicleta de alta cilindrada impactó de frente contra una camioneta Ford EcoSport de color gris. La violencia del choque provocó que el conductor del rodado menor saliera despedido e impactara contra la calzada, sufriendo heridas de extrema gravedad.

Personal de emergencia acudió al lugar y trasladó al motociclista al hospital local. Debido a la complejidad de las lesiones, el equipo médico evaluó la posibilidad de derivarlo a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Neuquén para recibir atención especializada.

Sin embargo, en las últimas horas se confirmó el fallecimiento del joven, quien no logró ser trasladado debido al delicado cuadro clínico que presentaba.

Por su parte, el conductor de la camioneta no habría sufrido lesiones de consideración y no requirió asistencia médica.

El impacto también provocó importantes daños materiales en la Ford EcoSport, cuyo sector delantero quedó prácticamente destruido.

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el siniestro y no se descarta que las condiciones de visibilidad durante la noche hayan influido en el fatal desenlace.

En el lugar trabajó personal de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes para determinar la mecánica del choque. Paralelamente, avanzan las actuaciones judiciales y las tareas para confirmar oficialmente la identidad de la víctima fatal.