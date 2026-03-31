Fuertes lluvias en poco tiempo inundaron Mar del Plata y dejaron barrios bajo el agua

La ciudad de Mar del Plata quedó este martes seriamente afectada por intensas lluvias y tormentas que comenzaron poco después del mediodía y provocaron anegamientos en distintos puntos, especialmente en la zona sur.

Barrios como Punta Mogotes y El Alfar fueron los más castigados por el temporal, donde calles enteras quedaron prácticamente bajo el agua. Aunque las precipitaciones no superaron niveles inusuales para la región, el mal estado de la infraestructura urbana y la falta de mantenimiento agravaron la situación, generando inundaciones generalizadas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido durante la tarde un aviso a corto plazo advirtiendo sobre lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. El alerta, difundido pasadas las 14:30, tenía una vigencia de una hora y abarcaba a la ciudad y sus alrededores.

Si bien se esperaba la presencia de fuertes vientos, este fenómeno finalmente no se concretó, lo que evitó mayores daños materiales. No obstante, el volumen de agua caída fue suficiente para generar complicaciones en la circulación y afectar a numerosos vecinos.

Desde el organismo nacional recordaron una serie de recomendaciones para este tipo de eventos, entre ellas asegurar objetos que puedan ser desplazados, evitar permanecer en la vía pública durante la tormenta y no refugiarse bajo estructuras inestables como árboles o carteles. También sugirieron desconectar electrodomésticos en caso de ingreso de agua a las viviendas y mantenerse alejados de artefactos eléctricos.