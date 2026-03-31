Encontraron el cuerpo de un puestero de 45 años en una laguna cerca de Caviahue

Un hombre fue encontrado en el fondo de una laguna cerca de Caviahue este martes 31 de marzo. El cuerpo correspondía a un puestero que estaba desaparecido desde hace 10 días. Investigan las circunstancias de su muerte.

Según informó el comisario Mariano Jara a Diario RÍO NEGRO, el hallazgo se produjo después de las 18 en la laguna Las Totoras, en inmediaciones del paraje Los Portezuelos, a unos 10 kilómetros de Caviahue.

Allí, el equipo de buzos de Bomberos de la Policía de Neuquén realizaban rastrillajes en marco de la búsqueda de un puestero cuyo paradero se desconocía desde el sábado 21 de marzo.

Después de que la búsqueda haya abordado todo el terreno, los trabajos continuaron en el agua esta jornada, dando finalmente con el hombre extraviado. La víctima fue identificada como Gustavo Millin, un puestero de 45 años de la zona.

Foto: Gentileza.

Investigan la muerte del puestero hallado en el fondo de una laguna

El cuerpo del puestero fue retirado de la laguna en horas de la tarde y ahora el caso aguarda los exámenes preliminares por parte del cuerpo médico.

Los trabajos en el lugar continúan mientras las autoridades intentan determinar las circunstancias de su muerte.