«¿Fuiste infiel?»: el tenso cruce entre Mirtha Legrand y el ex funcionario Roberto García Moritán

Tenso cruce entre Mirtha Legrand y el ex funcionario Roberto García Moritán.

Un tenso momento se vivió durante la emisión de «La Noche de Mirtha» en El Trece entre la diva y Roberto García Moritán. Como suele hacerlo, Mirtha aprovechó la asistencia del exmarido de Pampita para consultarle sobre su escandalosa separación: «¿Vos fuiste infiel?«, lanzó la «Chiqui», lo que fue inmediatamente negado por el exfuncionario porteño.

En un ida y vuelta caliente con la diva, Roberto García Moritán, se mostró «sorprendido» y “dolido” por la rápida relación de su ex mujer con Martín Pepa. Además, que el no está en una relación actualmente.

“A nadie le importaba que fueras funcionario público, le importabas más como marido de Pampita”, le dijo a Roberto García Moritán, Mirtha Legrand en su visita a La Noche de Mirtha de este sábado.

El empresario gastronómico se refirió al impacto de su relación con Pampita en su carrera política y aseguró que “hubo muchísima maldad” sobre como se contó su separación de Carolina Pampita Ardohaín. Moritán era ministro de Desarrollo Económico y tuvo que renunciar a su cargo tras el impacto que provocó en la opinión pública su separación de la modelo.

«¿Fuiste infiel?»: la incómoda pregunta de Mirtha a Moritán sobre su relación con Pampita

“¿Cómo la estás pasando?, ¡Ay que guerra que nos diste!”, lanzó Mirtha para comenzar. “¿Por que te separaste, no fuiste infiel?”, continuo la chiqui interrogando a Roberto García Moritán sobre su ruptura con Pampita.

Acto seguido, el ex funcionario contestó: “Mira Mirtha, primero, quiero decirte que todo este tiempo para mi fue muy difícil”. Sin embargo, no pudo continuar por una interrupción de la conductora. “¿Estas mas flaco no?, ¿Cuánto adelgazaste?”, cortó Mirtha.

“Si, unos casi 8, 9 kilos, ahora estoy mejor igual, estoy cada día mejor más fuerte recomponiéndome, pero fue realmente muy brutal lo que viví”, respondió Moritán. Sin embargo, el ex funcionario llevó el eje de la conversación a otro lado y justificó la separación con una operación política.

Además del empresario, estuvieron invitados al programa de la diva Eduardo Blanco y los periodistas Sofía Martínez y Franco Mercuriali.