Gastroenteritis en Bariloche: las quejas de los padres de los 51 egresados de Chaco

Norovirus. Las muestras enviadas al Instituto Malbrán en Buenos Aires confirmaron que los 51 egresados de Chaco afectados por vómitos, nauseas, diarrea y fiebre en Bariloche contrajeron gastroenteritis o el conocido el virus «de los Cruceros». Los jóvenes están alojados en el mismo hotel de la calle Juan Manuel de Rosas al 400.

Ante los primeros 20 casos reportados en un mismo día por los médicos del hotel, la Unidad Regional de Epidemiología y Salud Ambiental de la Zona Andina tomó intervención de inmediato. Algunos chicos recibieron el alta, pero otros fueron contagiándose.

Tras a dar conocer los resultados de las muestras, las autoridades de Salud indicaron que el virus se propaga en los lugares donde la gente se reúne o se sirven alimentos. Sin embargo, por el momento no se puede precisar la fuente de contagio para lo que se están realizando las investigaciones pertinentes. «El contagio se produce a través de la materia fecal, alimentos y agua contaminada con el virus. Cerca de 20 millones de personas se enferman a causa de este virus cada año en el mundo, la mayoría debido al contacto cercano con personas infectadas o por comer alimentos contaminados», señalaron.

Los padres de los estudiantes afectados reclamaron en Chaco y exigieron respuestas a la empresa de turismo estudiantil. «Las chicas del colegio Itatí también viajaron en la misma fecha y ninguna se enfermó. Casualmente ellas fueron alojadas en otro hotel, por lo que la conclusión más evidente que se nos presenta es la falta de garantía sanitaria del Ausonia«, señaló Sara, la madre de uno de los chicos contagiados a un portal web y agregó: «Si bien no es una cuestión puramente económica, sí da mucha bronca porque, al no saber si es el agua lo que trasmite el virus, los chicos tuvieron que gastar mucho dinero diariamente en comprar botellas de agua y gatorade para recuperarse. Además de las excursiones y las noche de boliche que se perdieron por una situación totalmente previsible y evitable».

Otro padre, Santiago Pachelli, dijo que «la atención médica en el hotel es con mucha demora debido a la cantidad de chicos enfermos. La limpieza en las habitaciones es deficiente; por ejemplo, el baño del cuarto de mi hija no se ha limpiado en tres o cuatro días».

Soledad Ledesma, madre de una egresada del Colegio Don Bosco, cuestionó el accionar de la empresa: «Intenté comunicarme con la empresa, pero no nos contestan absolutamente nada. Supongamos que fue un virus del lugar, el reclamo es que no tenemos información de la empresa y nuestros hijos no están siendo asistidos debidamente porque no les pasan agua, Gatorade, algo para hidratarse, un tecito o algo». Y acotó: «Le hacen limpiar sus propios vómitos porque dicen en el hotel que ellos no limpian vómitos y los chicos están re débiles, no tienen elementos de limpieza para limpiar«.