Gestado en dictadura y nacido en democracia: Luis Alvarado, un abanderado de Allende en Neuquén

Luis Alvarado nació en Puerto Montt y su vida está marcada por el éxodo chileno tras el golpe de estado de 1973 y la vigencia del movimiento “allendista” en Latinoamérica. Nació un mes después de que Augusto Pinochet ordenara el bombardeo a la Casa de la Moneda en Santiago.

Llegó a Neuquén en 1988 expulsado por el caos y desde entonces milita por los derechos migratorios en la región y a nivel nacional. Tiempo después trajo a sus padres. Actualmente está cargo de la secretaría de inmigrantes del Partido Justicialista, pero también es parte de la Red Nacional de Migraciones y dejó huellas en su paso por la Pastoral Migratoria de Neuquén.

Su compromiso con la política humanitaria con los exiliados comenzó al poco tiempo de arribar a la Argentina. “Llegué en el 88, fui de la última camada que escapó de todo lo que había dejado el golpe”, recuerda el “rasta”, como lo conocen muchas personas.

Alvarado es parte de los casi 200 mil chilenos que de manera directa o indirecta se exiliaron desde los 70 y hasta fines de los 80, en lo que representó el mayor movimiento migratorio del país. A pesar del terrible escenario, Luis es uno de los que «pudo contarla».

En concreto, la dictadura de Augusto Pinochet dejó en Chile 3.200 asesinados y 1.162 desaparecidos, incluidos niños y niñas. Por su crueldad, recibió rápidamente el repudio de la comunidad internacional, sobre todo de varios países de Europa a los que luego muchos chilenos irían.

«El proceso militar fue una coyuntura violenta que marcó para siempre la idiosincrasia nacional. Nos quebraron, todo chileno que es solidario con otro chileno, es de izquierda, esa fue la gran transformación de Chile”, contó con pesar.

Luis muestra la bandera de la Red Nacional de Líderes Migrantes en Argentina. Foto: Matías Subat

La crudeza del desarraigo

Alvarado expone sus raíces en todo lo que hace y muestra con orgullo la esencia chilena, a pesar de estar hace 35 años en otro país. “La gente me pregunta, por qué todavía no cambio la tonada, parece que llegué hace unos días”, expuso con alegría.

Vivir fuera de Chile no fue fácil. Hoy abraza desde la gratitud a la Argentina, donde no solo pudo tejer lazos sino que también se le brindaron las herramientas sociales para desarrollarse como persona militante. Pero el éxodo no fue fácil.

“Los chilenos que escaparon a este país huían del golpe del 73 y luego se encontraron con otro acá, en el 74”, dijo y también reconoció que la discriminación fue otro de los obstáculo en aquellos primeros años. «Hubo varios detonantes, pero el principal fue que jamás se olvidó el rol lamentable que tuvo Chile durante el gobierno militar en Malvinas”, recordó.

Luis trabaja desde hace varios años en la defensa de la Ley 25871 que tutela las condiciones de los extranjeros en todo el territorio nacional. La lucha sigue activa y recuerda que fueron varios los intentos por modificarla. «Durante el gobierno de Mauricio Macri, la legislación tuvo cambios que no beneficiaron a la gran masa inmigrante en el país», explicó.

Para el hoy vecino del barrio Cordón Colón, las políticas migratorias de un país tienen mucho que ver con la filosofía ideológica de sus dirigentes. “Hoy vemos con preocupación la avanzada de la ultra derecha”, expuso en un breve análisis sobre el panorama político argentino, pero también del crecimiento de la oposición en Chile.

“A Gabriel Boric lo rompieron en la última elección constituyente, hoy carece de poder y eso es producto del contexto en el que gobierna, lamentablemente Chile no va a cambiar y sigue dependiendo de un grupo reducido”, comentó.

Luis «rasta» Alvarado es uno de los primeros vecinos del barrio Cordón Colón, en Neuquén capital. Foto: Matías Subat

El legado de Allende

En la actualidad regional, Luis Alvarado exalta la figura de Salvador Allende. Según explicó, son muchos los chilenos que consideran a su política como la única capaz de reunir todas las voluntades en una corriente con una carga social.

“Fue un socialista que llegó al gobierno desde el pluralismo, no desde el personalismo y eso nos invita a creer en que el camino es la integración”, exaltó.

Alvarado recorrió varios países de Sudamérica y Centroamérica en convenciones y encuentros de organizaciones internacionales de derechos humanos y de migración. En esa experiencia confiesa haberse «sorprendido del alcance de Allende».

“Estuve en Costa Rica y había un paseo con su nombre, en la Universidad Nacional del Comahue hay un aula con su nombre y hay muchos reconocimientos en otros países hermanos, lo que demuestra el valor institucional de nuestro presidente Allende”, resaltó.

Sin embargo, para Luis, el mayor legado de Allende fue «dejar de vivir en la nostalgia para construir desde el sentimiento trabajador, instruirse sobre los procesos políticos y militar por la justicia social».

“Mis padres decían que a Salvador Allende los chilenos no lo entendimos y eso terminó en el caos”, recuerda «rasta» que próximamente será parte de otro encuentro internacional por las políticas migratorias, donde asegura llevar el sentido «allendista» como bandera.

Septiembre es un mes que reúne varios momentos emotivos en la vida de Alvarado. El Día del Inmigrante, el aniversario de asunción de Salvador Allende (1970), los 50 años del golpe de estado y las fechas patrias de Chile. Mientras tanto divide sus tiempos trabajando en la construcción, militando activamente y organizando su próximo viaje a Costa Rica, donde vive su hija. Porque está claro que el destino del «rasta» es ser un chileno fuera de Chile.