Gonzalo Montiel denunciado por abuso sexual: qué se dice en la prensa de España

El jugador del Sevilla Fútbol Club y de la Selección Argentina, Gonzalo Montiel, fue acusado este miércoles de abusar sexualmente a una joven durante una fiesta de cumpleaños en su casa. Frente a este contexto, un diario sevillano dio detalles sobre qué postura tomará el deportista ante la causa que escaló rápidamente en los medios de comunicación.

«Gonzalo Montiel no va a realizar ningún tipo de reacción ante la demanda presentada en su país por un presunto abuso sexual que habría protagonizado en 2019, en su localidad de origen argentina, en La Matanza», publicó esta mañana, el Diario de Sevilla.

Además, el medio español aseguró que el futbolista «muy tranquilo y convencido de su inocencia», según fuentes cercanas al jugador.

«Va a ser la única reacción por parte del jugador, que confía plenamente en que la justicia argentina haga su trabajo y ponga luz en estos hechos denunciados por una joven a la que asiste la letrada Raquel Hermida Leyenda, que ha sido quien ha desvelado la presunta agresión sexual en medios de comunicación argentinos», concluyó.

Según se informó hasta ahora, se trata de una denuncia penal por un hecho que ocurrió en 2019. En las últimas horas la abogada Raquel Hermida Leyenda asumió el asesoramiento de la víctima.

La representante legal de la víctima brindó una entrevista radial y dio detalles del caso. «El jugador que está siendo denunciado es Gonzalo Montiel, con quien la víctima había mantenido una pequeña relación«, afirmó.

En ese marco, la letrada relató que el hecho ocurrió «en la casa de Montiel» y que la causa se «tramita en La Matanza». Además, Hermida Leyenda sostuvo que, cuando su representada fue a ratificar la denuncia, fue amenazada. «Por esa razón, haremos la denuncia por las amenazas también».

«Esta chica lo había visto dos veces antes. Para invitarla (a la fiesta), él le dijo a una amiga de ambos: ‘Que venga a mi cumpleaños porque la vamos a cuidar‘», explicó Hermida Leyenda y completó: «En un momento de la noche, perdió absolutamente la conciencia. Horas después, se despertó tirada en la calle, en la puerta de esa casa».

Pese a las palabras de la abogada de la presunta víctima del abuso, el periodista Pablo Carrozza afirmó que la causa contra Gonzalo Montiel «fue archivada» en la fiscalía VG3 de la Matanza el 2 de diciembre de 2022.

Gonzalo Montiel fue denunciado por abuso en González Catán en 2019 y la causa fue archivada en la fiscalía VG3 de La Matanza el 2 de diciembre de 2022. No hay nada contra el jugador del Sevilla y de la selección argentina. Es un tema muy delicado como para tirar al pichón.

La abogada defensora no se quedó callada y publicó un tweet para desestimar las declaraciones posteadas por Carrozza. Además de afirmar que la causa contra Montiel no está archivada, repitió la fundamentación respecto de la denuncia contra Thiago Almada -quien también fue denunciado por abuso sexual- y apuntó contra la fiscal.

La causa contra Montiel no está archivada. Igual que la del imputado Almada.

La fiscal la guardó y no se comunicó -por ningún medio- con la víctima. No la protegió.