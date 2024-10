Gran Hermano 2025: conocé a Rosana, la artista de Río Negro que se postuló para entrar a la casa

Ya se sabe que el reality más elegido por los televidentes tiene edición 2025. Luego de la última, que consagró ganador a Bautista Mascia, las expectativas están puestas en la próxima temporada y el conductor Santiago del Moro, anticipó que se vienen muchos cambios.

De a poco se van conociendo los primeros postulantes para entrar a la casa más famosa. La región tiene a los suyos y una de ellas es Lidia Rosana Gómez, una artista de Las Grutas que se hizo conocida por sus inmensos dibujos en la playa de Lionel Messi y el «Dibu» Martínez para alentar a la Selección Argentina en el Mundial de Qatar.

Nació en San Antonio Oeste, Rio Negro. Orgullosamente patagónica, lleva a su región y su mar como tatuados en la piel, a donde quiera que vaya, por eso sueña con representar a su provincia en la pantalla de Telefé.

Se dedica al arte, es muralista, pintora y escultora, está llena de proyectos concluidos y en carpeta. «Soy una persona que se pone objetivos y no para hasta conseguirlos», contó en su video de presentación al que tituló: «Lista para vivir esta aventura».

Es amante del mar y sueña con crear un mundo de esculturas sumergido en el las aguas de Las Grutas. De lograrlo, sería pionera en Sudamérica en concretar un Museo Escultórico Subacuático en el Océano Atlántico.

El arte llegó a su vida en el colegio secundario, cuando el llamado a ser artista la empezó a perseguir día a día. Por distintas razones, no pudo estudiar la carrera de Artes Visuales, pero se abrió camino a una pasión que hoy es su sustento de vida a los 45 años.

«Soy divertida. Puede que sea el alma de la fiesta en algunas ocasiones. La gente que me conoce me dice Tsunami, no se por qué«, dijo entre risas.

«Me gustaría entrar a la casa. Participar de un juego de estrategia, me emociona mucho, además de todo lo que tiene que ver con la exposición de estar en un programa de televisión», fundamentó. No niega que le gusta competir y que daría todo por el permio. «No me quedo quieta (…) Creo que tengo mucho para aportar», redondeó.

«No tengo miedo de ser quien soy ni de mostrarme de esa manera dentro de la casa y que me conozcan desde ese lugar». Lidia Rosana Gómez, postulante de Río Negro a Gran Hermano 2025.

Rosana contó a Diario RIO NEGRO que ya se había anotado una vez anterior pero solo había completado el formulario y no se había animado a hacer público un video. «En esta ocasión me animé y la postulación fue real. Si vienen con el confesionario móvil a Río Negro o cerca, seguramente iré a hacer el casting personalmente«, adelantó.

La artista trabaja también un proyecto de esculturas de sal para la apertura de la temporada de verano en Las Grutas a fin de año, junto a empresas de turismo y la firma extractora de la sal en la salina del Gualicho.

Gran Hermano 2025: está abierto el casting para postulantes

Para el casting de Gran Hermano, los y las interesados deben ser mayores de 18 años, pero no hay límite de edad. Para inscribirse, deben completar un formulario en el sitio granhermano.mitelefe.com y es requisito hacer un video de presentación.

El video no puede superar los dos minutos y hay que presentarse en persona. Puede estar cargado en Youtube, Vimeo o cualquier otra plataforma. La idea es que el posible jugador o jugadora muestre su personalidad.

Una vez en la web de manera pública, el enlace o URL del video debe ser colocado en el campo disponible en el formulario. El hashtag para las redes sociales para la nueva edición es #GH2025.

Además los aspirantes a participar deberán compartir todas sus redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter y Tiktok. También deberán completar curiosas preguntas como: ¿Tenés vinculo con algún famoso?, ¿Qué estarías dispuesto a hacer para ganar?, ¿Quiénes son tus ídolos? y ¿Para qué usarías el premio si lo ganas? entre otras.

Otro paso importante del formulario es que el aspirante deberá firmar los términos y condiciones, donde se destacan puntos importantes. En el acuerdo se aclara que toda persona que se inscriba en la convocatoria debe ser mayor de 18 años, estar domiciliado en la Argentina, contar con un buen estado de salud y no tener problemas judiciales que le impidan participar del programa.

