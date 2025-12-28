Guardia Mitre: cómo la Inteligencia Artificial ayuda a controlar el incendio que afectó 1.800 hectáreas

El incendio que afecta al paraje Monte Bagual, en jurisdicción de Guardia Mitre, motivó la implementación de un esquema de combate apoyado en tecnología de última generación. El Gobierno de Río Negro incorporó sistemas de Inteligencia Artificial, monitoreo satelital y simuladores que permiten proyectar el comportamiento del fuego, mejorar la planificación y fortalecer la toma de decisiones en territorio.

Estas herramientas forman parte de un proceso sostenido de modernización del sistema de prevención y combate de incendios, que incluye inversión en equipamiento, capacitación permanente y el fortalecimiento operativo del SPLIF para intervenir en escenarios de alta complejidad.

El ministro Carlos Banacloy advirtió que, pese a la tecnología aplicada, el incendio dejó pérdidas «profundas»

El Ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, valoró el uso de estas tecnologías y lamentó que el origen del siniestro haya sido producto de una negligencia humana. «El impacto es profundo: hay daños sobre alambrados, pasturas, infraestructura, montes naturales, fauna nativa y bienes productivos, con consecuencias directas para productores y familias de la zona», señaló.

En ese marco, el coordinador del SPLIF, Orlando Báez, explicó que junto a la empresa Gptech se están utilizando sistemas de monitoreo satelital y simulación del comportamiento del fuego. La información en tiempo real y las proyecciones sobre la posible evolución del incendio permiten definir estrategias más precisas y optimizar el despliegue de recursos.

Según informaron, las simulaciones representan un avance clave en la lucha contra incendios forestales, porque ayudan a anticipar escenarios y reforzar la seguridad de los brigadistas que trabajan en condiciones exigentes, en un evento que —al momento— continúa con focos activos.

El modelo digital muestra el área afectada y los escenarios de avance del incendio en Monte Bagual. Foto: gentileza.

Incendio en Guardia Mitre: el fuego se encuentra contenido

En las últimas horas, el incendio se encuentra contenido, aunque dentro del área quemada persisten puntos activos que obligan a sostener tareas de enfriamiento, recorridas permanentes y guardia de cenizas. Brigadistas del SPLIF y Bomberos Voluntarios trabajan de manera coordinada para consolidar el control.

Hasta el momento, las llamas afectaron casi 1.800 hectáreas productivas. Desde el Gobierno provincial destacan que la combinación de tecnología, planificación y presencia territorial será clave para reducir daños y evitar nuevas reactivaciones en un escenario todavía cambiante.