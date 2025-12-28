Extinguieron el incendio que afectó un edificio del centro de Neuquén este domingo: qué se sabe

Un incendio afectó un edificio abandonado ubicado sobre calle Leloir de Neuquén. Fuentes policiales indicaron a Diario RÍO NEGRO que no se registraron personas heridas.

El comisario Juan Molina, del cuartel central de bomberos de Neuquén, informó a este medio que trabajó una dotación de bomberos. Alrededor de las 11:20 el fuego fue extinguido. El inmueble está ubicado en la intersección con calle Buenos Aires.

Incendio en el centro de Neuquén: qué se sabe

Molina señaló que el fuego inició a las 10:20 en un galpón. Informó que se registraron daños materiales. Las llamas consumieron ropa y papeles. Hubo dos focos. El más grande afectando un área de 10 por 15 metros.

El comisario precisó que se trata de un lugar abandonado que «lo utilizan personas en situación en calle de forma esporádica».

Señaló que se hará una investigación para determinar el origen del incendio. Aclaró que el lugar no tiene servicio de luz ni de gas.

Noticia en desarrollo