Guía para la peregrinación a Ceferino Namuncurá: tránsito, rutas y recomendaciones para viajar a Chimpay

Durante los últimos días, poco a poco, muchos fieles fueron llegando a Chimpay con la pretensión de participar de la 55 Peregrinación a Ceferino Namuncurá para celebrar el cumpleaños 139 del santo.

El desembarco de peregrinos fue notable este viernes con el inicio de las actividades de una de las celebraciones religiosas más convocantes de la Patagonia, aunque se espera la mayor afluencia de gente a partir de la tarde de mañana. El domingo está prevista la actividad más convocante con la procesión hacia el santuario de Parque Ceferino, al sur de la localidad, un predio enorme de varias hectáreas.

«La procesión arranca a las 7 del domingo, al amanecer, con una rogativa mapuche en la Cruz del Quinto Centenario. A las 9 se marcha al Parque Ceferino, a unos 3 kilómetros, a donde se llega alrededor de las 11 para llevar a cabo la misa central», explicó Gustavo Sepúlveda, intendente de Chimpay, quien aseguró que se espera, como todos los años, entre 35 mil y 50 mil personas que llegan de muchísimos puntos de la provincia, de la región, de otras provincias y hasta de países limítrofes.

Los fieles se movilizan principalmente en autos, pero también en motos, casillas rodantes que les facilita el pernocte. No faltan las bicicletas ni los caballo. Hay muchos también que llegan caminando a modo de promesa. «Al mediodía del viernes, llegaron unos chicos a caballo y unos ciclistas de San Antonio Oeste», dijo Sepúlveda.

Con semejante cantidad de fieles, el operativo logístico comenzó a planificarse meses atrás, entre el Municipio de Chimpay, la Policía, Bomberos, personal de Salud y Protección Civil. La mayor preocupación está en el tránsito en la región, en el ingreso a la localidad y evitar cualquier inconveniente.

«El gobierno provincial nos ayudó a mejorar el predio del Parque Ceferino con la iluminación del camping y se colocó iluminación en el ingreso al pueblo con luces LED. Además, nos llegaron las calderas para el polideportivo donde, el sábado por la noche, está el evento ‘Los jóvenes le cantan a la tierra’ en el que se congregan colegios religioso. Teníamos las calderas rotas y el año pasado hizo mucho frío y el gobierno provincial respondió con dinero del bono petrolero», destacó Sepúlveda.

Cómo es el operativo de tránsito

El operativo de tránsito estará centrado principalmente en las Rutas 250 y 22 que atraviesa Chimpay, una localidad que cuenta con 8000 habitantes.

«El sábado por la tarde comienza a llegar muchísima gente para ya estar para el domingo que, es sin dudas, el día de mayor movimiento porque después de la misa, todos emprenden el regreso. La última misa se hace entre las 16 y 18″, dijo Sepúlveda y consideró que lo ideal es viajar a la localidad antes del mediodía del sábado.

Pero también habrá agentes a lo largo y ancho de la localidad para indicar a los peregrinos a dónde pueden estacionar el auto. «El pueblo se desborda: la gente estaciona en las calles del predio, en las calles alternativas, en los ingresos. Hemos detectado gente que estaciona a la vera de la Ruta 22 que opta por acercarse caminando al predio donde además hay un parque gastronómico y vendedores ambulantes. Es toda una fiesta popular», definió el intendente.

Chimpay solo cuenta con un hotel de 15 habitaciones, pero muchas personas acampan en el camping. Y hay pobladores que alquilan sus garages. En Belisle, a 18 kilómetros, y en Choele Choel, a 50 kilómetros, también se ofrece alojamiento.

Alrededor de 200 policías participarán del operativo en Chimpay, oriundos de Choele Choel y otras localidades cercanas, además del Cuerpo de Seguridad Vial, la Brigada Motorizada y el COER. El domingo está previsto el arribo de un contingente de 25 estudiantes de la Escuela de Policía que se sumarán para colaborar.

«En los puestos camineros de Chichinales, Choele Choel, Pomona y Río Colorado se pide a los conductores que circulen con precaución ya que hay mucha gente caminando, en bicicleta y a caballo. Y les recordamos que el estado de la Ruta 22, a la altura de Chelforó y Chichinales es complicado«, explicó el comisario mayor Juan Carlos Bautista, jefe de la Regional de Choele Choel.

Recalcó que también hay controles sobre la ruta en Chelforó y Belisle como así también varias patrullas en todo ese sector.

«De todos modos, al ser una celebración religiosa, la gente es muy tranquila. Se espera la misma cantidad de gente que el año pasado aunque todo estará supeditado al factor climático. Está nublado y se espera lluvia para los próximos días», aclaró Bautista.

Cuáles son las actividades

Viernes 29 de agosto

11. Misa con bendición de niños y familias.

16. Misa y recepción de peregrinos.

20. Vigilia de oración sacramental y testimonial por sacramentos de adultos.

Sábado 30 de agosto

11. Misa Año Jubilar con sacramentos para adultos.

15. Bautismos.

16. Misa en el monumento.

18.30. Oración de María Auxiliadora en la Ermita con los jóvenes.

19. Oración junto a Cristo Eucaristía.

20. Reflexión y oración junto al fuego.

21. La juventud le canta a la tierra, con sopa compartida en el polideportivo.

Domingo 31 de agosto