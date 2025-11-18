Encontraron un puma muerto en Ruta 6 de Roca: el operativo de la Fundación Guardafaunas

Un puma hembra fue encontrado sin vida este martes 18 de noviembre al mediodía a la vera de la Ruta Provincial N° 6, en el sector norte de General Roca. El aviso fue realizado por RANHU (Rescate Animal No Humano), que alertó a la Fundación Guardafaunas Honorarios, cuyos integrantes acudieron al lugar y constataron que el animal estaba muerto, aparentemente por haber sido atropellada.

Hallaron un puma muerto en Ruta 6 de Roca: las causas de su muerte y la denuncia de la fundación

Desde la Fundación detallaron que el ejemplar fue trasladado al Museo de Ciencias Naturales “Juan Carlos Salgado” para que pueda ser analizado y utilizado con fines de estudio. Sin embargo, señalaron que no lograron comunicarse con las autoridades provinciales de fauna: “No nos atienden el teléfono, no responden notas formales y los guardafaunas locales no tienen vehículo para concurrir a ninguna situación”, indicaron.

El hallazgo causó preocupación por la situación de la fauna silvestre en la región. La organización recordó que días atrás un gato montés apareció muerto en la zona de J.J. Gómez, con un disparo. En ese caso, explicaron que estos animales suelen transitar entre el monte y las chacras, donde muchos gallineros no cuentan con cerramientos adecuados, lo que genera conflictos con la fauna nativa.

Respecto al puma, destacaron que si bien el cuerpo presentaba indicios compatibles con un atropellamiento, no hay certeza de que el impacto haya ocurrido en el lugar donde fue encontrado. La Fundación finalizó su comunicado con un fuerte reclamo: “La fauna silvestre y sus servicios ecosistémicos no son importantes para la actual administración provincial”, denunciaron.