Video | Susto con un puma en Chubut: piden no salir a correr de noche y denuncian que atacó a caballos

Un video de un puma deambulando en las calles mantuvo en vilo a la comunidad de Trelew. Incluso, un vecino denunció que atacó a sus caballos. La Policía de Chubut solicitó no salir a correr de noche.

El registro fílmico fue capturado este jueves a la noche sobre la avenida Murga, después del puente Stephen James. Allí, se puede observar al animal recorriendo una zona de viviendas.

El jefe de Seguridad Rural de Trelew, Julio Nocito, indicó a Diario Jornada que, de acuerdo a las imágenes, se trata de un «cachorro» y comentó que el dueño de una chacra de la zona denunció que atacó a sus caballos.

“Temprano llegó al destacamento un hombre denunciando que dos de sus caballos aparecieron con el lomo lastimado”, comentó. Asimismo, señaló que ambos potrillos no resultaron heridos de gravedad.

Con respecto al puma, el comisario informó que continúa suelto y que rastrillan la ciudad para «cortarle el rastro» y lograr acorralarlo, ó en su defecto, atraparlo.

Por último, Nocito acotó que se trata de una especie protegida y que cuentan con un veterinario en la fuerza, quien estará encargado de «dormir» al felino con algún calmante.

Piden no salir a correr de noche por el puma en Trelew

“Pedimos a la gente que por el momento no salga a correr de noche. Se los ve con linternas, pero ahora no es seguro. De día está bien, pero que no lo hagan de noche”, solicitó el jefe de Seguridad Rural de Trelew.