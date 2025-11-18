Una Ferrari despistó y chocó contra un árbol en San Martín de los Andes: dos personas fueron hospitalizadas

Una caravana de Ferrari se viralizó este viernes por realizar peligrosas maniobras en las rutas de la Patagonia. Pese a que en Neuquén fueron multados y advertidos por las autoridades, los conductores continuaron circulando a alta velocidad hasta que uno protagonizó un fuerte accidente en San Martín de los Andes. Uno de los autos despistó, chocó contra un árbol y sus dos ocupantes fueron hospitalizados.

Según informó a Diario RÍO NEGRO la secretaria de Emergencia y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, la caravana de Cavalcade Adventure 2025 salió este martes a las 9 desde Dina Huapi.

En el recorrido por la Ruta de los Siete Lagos, los Ferrari estuvieron circulando a «alta velocidad y con maniobras de sobrepaso», precisó Ortiz Luna: «Hubo dos situaciones que casi generan una colisión frontal: una de ellas casi contra un móvil policial».

En redes sociales ya se habían viralizado videos de la caravana de Ferrari realizando peligrosas maniobras de sobrepaso en Río Negro. Imágenes: Gentileza.

Cuando arribaron a Villa La Angostura, fueron multados y hasta desde Gendarmería advirtieron a los conductores de la caravana por su forma de manejar.

Sin embargo, esto no impidió que continúen circulando de modalidad temeraria y siguieron de la misma forma hasta San Martín de los Andes.

Desde el SIEN -incluso- alertaron a la organización con una posible suspensión del evento en caso de que prosigan.

Multa de la Policía de Neuquén a una de las Ferrari por un sobrepaso ilegal. Foto: Gentileza.

Finalmente, uno de los Ferrari terminó protagonizando un accidente a la altura del KM 1.564 de la Ruta 237.

La misma se había alejado del pelotón junto a otros tres vehículos y se estima, según las primeras informaciones, que perdió el control a unos 200 km/h, lo que generó que termine impactando contra un árbol en la banquina.

Fotos: Gentileza.

A bordo viajaban dos hombres de 66 y 68 años, quienes fueron trasladados al hospital de San Carlos de Bariloche por sufrir -en un caso- traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento con trauma cerrado de tórax, y otro con un «cuadro cardiovascular severo».

Malestar en Neuquén por la caravana de Ferrari

Debido a la sumatoria de incidentes con la caravana de Ferrari, el SIEN ordenó suspender la actividad, retener los vehículos y trasladarlos con escolta policial hacia Río Negro.

Asimismo, Ortiz Luna informó que multaron a la organización y les prohibieron circular en los circuitos de la provincia.

«No se permitirá bajo ningún aspecto ninguna excepción a las leyes y normas de tránsito establecidas, y el respeto por las instituciones y los neuquinos es lo que prima más allá del tipo de puesta en escena y de los millones que impliquen este tipo de cosas», añadió Ortiz Luna.