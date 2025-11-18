Una Ferrari despistó y chocó contra un árbol en San Martín de los Andes: dos personas fueron hospitalizadas
Malestar en el gobierno de Neuquén por las peligrosas maniobras de la caravana de Ferrari sobre la Ruta de los Siete Lagos.
Una caravana de Ferrari se viralizó este viernes por realizar peligrosas maniobras en las rutas de la Patagonia. Pese a que en Neuquén fueron multados y advertidos por las autoridades, los conductores continuaron circulando a alta velocidad hasta que uno protagonizó un fuerte accidente en San Martín de los Andes. Uno de los autos despistó, chocó contra un árbol y sus dos ocupantes fueron hospitalizados.
Según informó a Diario RÍO NEGRO la secretaria de Emergencia y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, la caravana de Cavalcade Adventure 2025 salió este martes a las 9 desde Dina Huapi.
En el recorrido por la Ruta de los Siete Lagos, los Ferrari estuvieron circulando a «alta velocidad y con maniobras de sobrepaso», precisó Ortiz Luna: «Hubo dos situaciones que casi generan una colisión frontal: una de ellas casi contra un móvil policial».
Cuando arribaron a Villa La Angostura, fueron multados y hasta desde Gendarmería advirtieron a los conductores de la caravana por su forma de manejar.
Sin embargo, esto no impidió que continúen circulando de modalidad temeraria y siguieron de la misma forma hasta San Martín de los Andes.
Desde el SIEN -incluso- alertaron a la organización con una posible suspensión del evento en caso de que prosigan.
Finalmente, uno de los Ferrari terminó protagonizando un accidente a la altura del KM 1.564 de la Ruta 237.
La misma se había alejado del pelotón junto a otros tres vehículos y se estima, según las primeras informaciones, que perdió el control a unos 200 km/h, lo que generó que termine impactando contra un árbol en la banquina.
A bordo viajaban dos hombres de 66 y 68 años, quienes fueron trasladados al hospital de San Carlos de Bariloche por sufrir -en un caso- traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento con trauma cerrado de tórax, y otro con un «cuadro cardiovascular severo».
Malestar en Neuquén por la caravana de Ferrari
Debido a la sumatoria de incidentes con la caravana de Ferrari, el SIEN ordenó suspender la actividad, retener los vehículos y trasladarlos con escolta policial hacia Río Negro.
Asimismo, Ortiz Luna informó que multaron a la organización y les prohibieron circular en los circuitos de la provincia.
«No se permitirá bajo ningún aspecto ninguna excepción a las leyes y normas de tránsito establecidas, y el respeto por las instituciones y los neuquinos es lo que prima más allá del tipo de puesta en escena y de los millones que impliquen este tipo de cosas», añadió Ortiz Luna.
