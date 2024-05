Hantavirus en Bariloche: dónde contrajo el virus el paciente que permanece en terapia intensiva

Un hombre de 30 años permanece internado en el área de terapia intensiva en el hospital Ramón Carrillo de Bariloche, tras haber contraído hantavirus. Su estado es grave y presenta una insuficiencia respiratoria.

Si bien el hombre desarrolla tareas rurales, se sospecha que el contagio pudo haber ocurrido en su casa en el oeste de Bariloche ya que trabaja en la estepa donde no suele haber roedores.

Cuando se confirmó el diagnóstico, se aplicó el protocolo sanitario y una investigación epidemiológica y, se procedió a aislar a cuatro personas allegadas al paciente.

El médico Víctor Parodi, de la Secretaría Técnica de la IV Zona Sanitaria, confirmó que el paciente se atendió, en un primer momento, en la guardia de un sanatorio privado, pero al confirmarse el diagnóstico, como no tenía obra social, fue trasladado al hospital público.

El hombre había estado con fiebre durante varios días, dolor de cuerpo, de garganta y registraba algunas lesiones. “Era un cuadro difuso. Podía ser gripe o Covid. Pero cuando arrancó con dificultad respiratoria y tos seca fue más claro que podía tratarse de hantavirus. Fue derivado del sanatorio San Carlos con la sospecha y en el hospital finalmente se confirma”, detalló Rodrigo Bustamante, médico veterinario del Área de Epidemiología del hospital Ramón Carrillo.

Recalcó que el hombre vive en el kilómetro 20. “Junta leña para calefaccionarse y hablamos de una zona boscosa, un hábitat ideal para el colilargo”, afirmó.

El último parte médico da cuenta de que el hombre continúa “con asistencia respiratoria mecánica y en grave estado”.

Bustamante detalló que ante un caso de hantavirus, “lo que se hace es un tratamiento de sostén y se evalúa cómo el cuerpo va reaccionando al virus. Pero no hay una cura”.

“El virus -planteó- es impredecible, es momento a momento. Hora a hora. El paciente puede estar bien y de pronto, se agrava, sobre todo cuando llegan a la instancia de terapia”.

Luego del brote de hantavirus en Epuyén en 2019 que se cobró 11 vidas de un total de 34 casos, los médicos de Río Negro y Chubut destacaron el uso de un antiviral llamado Ribavirina en los pacientes con hantavirus.

El hospital de Bariloche brindó la medicación a los tres pacientes -que se encontraban bajo aislamiento como contactos sospechosos- en la etapa temprana de la enfermedad; mientras que en el hospital de Esquel, se brindó la droga a los últimos cuatro pacientes que fueron diagnosticados con el virus. La evolución fue favorable en todos los casos.

Ante la confirmación de un nuevo caso de hantavirus, Bustamante recalcó que la efectividad de la Ribavirina “no está demostrada científicamente. Al haber tan pocos casos de hantavirus, los resultados no son tan concluyentes. Y además, hoy es complicado conseguir la droga. Nación no manda. No se fabrica en Argentina”.

Respecto al reciente contagio, aseguró que no incide la época del año sino la actividad que se lleve adelante. “Cuando hace frío, mucha gente va al bosque a cortar leña que, a su vez, atrae a los roedores. Estos buscan comida y se acercan más a las casas. A su vez, ahora, está el tema de la recolección de hongos”, planteó.

En lo que va del año, se registraron cuatro casos de hantavirus en la zona andina. A comienzos de marzo, murió una mujer de 31 años que se desempeñaba como maestra en escuelas rurales de Lago Puelo. Una adolescente de 14 años contrajo hantavirus en San Martín de los Andes, pero se recuperó rápidamente. Y el 12 de abril un peón rural de El Bolsón murió a causa de un cuadro de hantavirus.