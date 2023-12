Historias de mujeres trans: el cupo laboral cambió vidas en la región y temen perderlo

“Hay personas travesti trans que a los 12 o 15 años se fueron de sus casas y nunca más volvieron porque no las aceptaban”, contó con crudeza Noe Morán, una mujer trans contratada en el Ministerio de Trabajo de Nación. Tiene 40 años, es de Neuquén y es una de las personas trans que pudo ingresar al Estado tras la conquista de la Ley 27.636 de Cupo Laboral Travesti Trans.

Así como un paralelismo, sintió la misma angustia al pensarse en el abandono, en perder lo que logró en el mundo laboral. Hay personas del colectivo travesti trans que han sido rescatadas de la calle en total estado de vulnerabilidad. “No quieren volver a la calle”, se lamentó Noe. Para ellas su futuro está en riesgo con la asunción del nuevo Gobierno Nacional.

Noe contó su historia y reveló que son días de mucha incertidumbre para el colectivo. Tener una jubilación y una obra social, siempre la motivó. Llegar adonde está y cambiar su vida no fue fácil. Trabajó 15 años en el Correo Argentino desde 2002 en planta permanente. “En el correo, me empezaron a cambiar de lugar, de sectores, de horarios, y yo no me di cuenta que era una persecución hacia mi persona, por mi género”, contó. Finalmente le ofrecieron el retiro voluntario. Para ella, en esas acciones hubo discriminación.

“Yo ya estaba pensando en hacer mi transición de a poco, dejándome el pelo largo. Pero todavía no estaba definida. Yo sabía ya de chiquita lo que yo era, pero no me había hormonizado”, contó. Empezó hace seis años.

Con la pandemia ya estaba sin trabajo y empezó con un emprendimiento de panificados, abrió un local pero lo tuvo que cerrar. “Al mes me llamaron del Ministerio de Trabajo de Nación”, contó y empezó a trabajar en mayo de 2022. Noe había dejado su currículum en varias bases de datos.

“Yo no sé si el 31 de diciembre, el 1 o 2 de enero nos van a renovar el contrato. Hay un montón de personas más del colectivo LGBTQ+, con incertidumbre si nos van a renovar o no el contrato”, confió. Hoy la inunda la angustia por la sola posibilidad de perder su derecho a un puesto de trabajo donde es reconocida por su identidad de género.

“Ya todos sabemos, tenemos un presidente de ultraderecha (Javier Milei) que no quiere al colectivo LGBTQ+” Noe Morán, trabajadora del Estado Nacional en Neuquén

“Con este avance de la derecha, van a hacer una revisión de las contrataciones y dentro de esas contrataciones está el cupo laboral travesti trans. Así que tenemos que prepararnos para dar una lucha”, aseguró Georgina Colicheo, trabajadora del PAMI Roca y referente de la Asociación de Trans y Trabajadorxs Sexuales por la Disidencia Sexual (ATTS).

Tatiana, su historia y avances en la Universidad

“Soy una persona trans desde que tengo 16. Construí mi identidad en la ciudad de Neuquén, de donde soy nacida y criada con una familia con muy pocos recursos y herramientas para acompañar mi transición, por eso de muy chica me fui a vivir con otras travestis y ahí forjé mi familia trans. Tengo mi mamá trans y mis tías trans”, contó Tatiana Breve.

Tiene 32 años es no docente de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) desde 2018. También es secretaria de Derechos Humanos y Géneros del Sindicato Apunc. Se aboca a la Secretaría de Extensión en el programa de Personas Mayores. Si bien no ingresó por el cupo laboral, lo logró por la “voluntad política” de esa institución.

Hoy existe una resolución del Consejo Superior que habilita el ingreso de personas travestis trans al trabajo registrado dentro de la universidad en los claustros docente y no docentes.

“Estamos en una situación de extrema alerta y resistencia. Vivimos bajo la línea de los privilegios entonces siempre nos toca resistir” Tatiana Breve, referente Asociación de Travestis Trans (ATTA) Neuquén

“Con este gobierno de extrema derecha y con un discurso de odio muy claro hacia nuestras poblaciones, sin dudas que se pone en riesgo la implementación de esta ley y se pone en riesgo también la circulación de nuestras identidades por los distintos ámbitos”, opinó la referente de ATTTA. Los protocolos del Ministerio de Seguridad de la Nación también “atentan” contra sus identidades y corporalidades en el espacio público, según explicó.

Cupo laboral travesti trans: 955 ingresos

En todo el país ya son 955 las personas travestis, transexuales y/o transgénero que trabajan en la Administración Pública Nacional, según el noveno monitoreo de Cupo Laboral Travesti Trans. La última medición, arrojó un aumento del 10,4% respecto al relevamiento anterior de agosto de 2023. Hubo 90 nuevos ingresos.

La Ley 27.636 establece en su Artículo 5 un piso para la contratación en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de la planta de trabajadores a personas travestis, transexuales y transgénero. Abarca a todas las modalidades en los tres poderes del Estado Nacional, (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado.

El panorama en la región: pocas incorporaciones

En la región fueron pocos los organismos nacionales que incorporaron personas trans, en la provincia de Neuquén hubo cuatro, el Banco Nación, Vialidad Nacional, Ministerio de Trabajo y Parques Nacionales.

“Los otros organismos no incorporaron personas trans ni a la planta de contratados ni mucho menos a la planta permanente”, Tatiana Breve, referente de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) de Neuquén. En la ciudad de Neuquén, hasta ahora ingresaron tres personas por el cupo. A nivel provincial, hay dos en Parques Nacionales, dijeron.

El programa en Río Negro tampoco es muy alentador. “Somos muy pocas, somos seis o ocho nada más trabajando en la provincia de Río Negro”, expresó Georgina Colicheo, trabajadora del PAMI Roca y referente de la Asociación de Trans y Trabajdorxs Sexuales por la Disidencia Sexual (ATTS). Hay algunas mujeres trans trabajando también en el Municipio de Roca.

La implementación de la Ley fue a cuentagotas. “Creíamos que accediendo a una ley de Cupo Laboral Travesti Trans que garantiza el 1% de la planta de trabajadores estatales, se iba a generar una mejora de calidad de vida de nuestras poblaciones al momento de cumplirse ese 1%, pero no pasó”, opinó Tatiana.

“Es una Ley que sin dudas nos costó muchísimas vidas a las personas travesti trans. Diana Zacayán fue la primer travesti a quien pudimos ponerle el término de travesticidio, el asesinato de una mujer trans y pudimos empezar a visibilizar las violencias que nos tocaba atravesar”, contó la entrevistada.