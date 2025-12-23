Ignacio Torres criticó a funcionarios del Gobierno nacional y expresó que demandará a Nación por una deuda

El gobernador de Chubut se cansó de “los porteños”. Dijo en un acto: “cuando vas por algún trámite, te miran de reojo, de arriba abajo”. Estaba en El Maitén lugar donde nació y creció La Trochita, el tren con la trocha más angosta del mundo y que es un gran atractivo turístico para la Cordillera. “Cuando asumí recuerdo que un funcionario del gobierno nacional expresó “Nachito” gasta mucho en fiestas populares” y mirándome de arriba abajo dijo ¿para qué quieren La Trochita si da pérdida?”. No saben nada, ningún iluminado de Buenos Aires va a venir a salvarnos. Lo vamos a hacer nosotros”.

Después de tener que “rascar de la olla” para poder pagar el medio aguinaldo (los empleados públicos lo cobrarán este miércoles 24) para lo cual tuvo que colocar letras por cerca de 60 mil millones de pesos, no quiere tener sobresaltos y salió al ataque: este lunes que viene a través de la Fiscalía de Estado presentará una demanda ante la Corte Suprema de Justicia por el incumplimiento del pago por parte del gobierno nacional de una deuda de 51 mil millones de pesos a la caja previsional provincial.

«Estamos reclamando la deuda que la Nación tiene con nuestros jubilados y que debería haber subsanado desde el año 2017. Por eso y ante los reiterados incumplimientos realizamos la presentación ante la Corte Suprema de Justicia a través de la Fiscalía de Estado del Chubut», explicó el mandatario provincial al adelantar la presentación que efectuará el lunes próximo a través de la Fiscalía de Estado de la provincia.

Torres recordó que «desde que asumimos nuestra gestión de gobierno venimos reclamando por esta situación. Para que se entienda: a nuestros contribuyentes, que tienen en Chubut su propia caja previsional y siguen aportando, la Nación les debe nada más y nada menos que más de 51.000 millones de pesos», explicó.

Finalmente dijo que «el déficit está estimado por la propia ANSES» y agregó que «avanzamos en la presentación ante el incumplimiento de los pagos que en su momento habíamos acordado».

La demora en el pago del medio aguinaldo provocó hasta pequeñas manifestaciones de protesta en distintas dependencias. El gobierno decidió prolongar el horario de atención de las cajas del Banco del Chubut hasta las 14,30 de este martes para que los jubilados que no utilizan el cajero automático puedan retirar antes su dinero. De lo contrario y por los feriados bancarios no cobrarían hasta el viernes 26. Los bancos en esta provincia patagónica atienden de 8 a 13.

Esta vez, el gobernador llegó con lo justo. Pero nada hacía prever una semana atrás que el aguinaldo llegaría casi con el brindis de Nochebuena. Y todo se resume en una frase que en funcionario de economía le confió a diario RÍO NEGRO: “En este momento, estamos sacando agua de la canoa”. Más gráfico, imposible.