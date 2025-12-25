Escándalo en Chubut: Ignacio Torres echó a un funcionario que llevaba corderos faenados en una camioneta oficial

Un control policial de rutina en Chubut terminó con la demora de un funcionario provincial, que transportaba más de 20 corderos faenados de manera ilegal en una camioneta oficial. El hecho abrió una causa judicial y el gobernador, Ignacio Torres, decidió desplazarlo de su cargo.

El funcionario de Chubut escapó cuando vio a la Policía

El episodio ocurrió el último lunes sobre la Ruta Nacional Nº25, cerca de Dolavon, e involucró al entonces director de Asuntos Municipales, Ventura Antonio Martínez. Según informó el diario Jornada, el vehículo realizó “maniobras sospechosas” durante un operativo preventivo.

Entonces, los agentes advirtieron que se trataba de una Renault Alaskan oficial “que cargaba bolsones y bidones blancos en su caja”. Ante el intento de detención, el conductor aceleró y comenzó una huida por varios kilómetros.

La persecución se extendió por unos 19 kilómetros hasta que finalmente fue interceptado. Luego, durante la inspección, la policía encontró bolsas con animales faenados y manchas de sangre, lo que motivó su traslado inmediato a la comisaría.

La frase que complicó al funcionario y el avance de la causa judicial

Al bajar del vehículo, el chofer lanzó una explicación que sumó tensión al procedimiento. “Llevo chivitos para tus jefes, el ministro… fueron comprados por ellos. ¿Querés que lo llame yo o lo llamás vos?”, afirmó ante los efectivos.

Una vez en la dependencia policial, se confirmó la identidad del funcionario y de su acompañante. En ese marco, intervinieron los fiscales Verónica Van Vliet y Mauro Quinteros, quienes dispusieron la detención por desobediencia judicial y el secuestro del rodado.

Frente a la repercusión del caso, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres resolvió “dejar sin efecto” la designación del funcionario “por la gravedad de los hechos y por resultar incompatibles con las responsabilidades de la función pública”.

En paralelo, según consignó ADN Sur, el gobierno provincial presentó una denuncia formal ante la Justicia “para determinar las responsabilidades penales correspondientes”, mientras el vehículo quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal de Trelew.