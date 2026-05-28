De Bariloche a Cataluña: un equipo patagónico emocionó en el Festival Internacional de Bote Dragón

«Acariciamos el podio por un segundo, pero la experiencia fue tan fuerte que nos pone las pilas para regresar el año próximo a Mallorca». BariRosa participó del séptimo Festival Internacional de Bote Dragón en Barcelona, junto a otros 39 equipos, 1.000 participantes de 19 países. Los barilochenses se sumaron a tres categorías -200 y 500 metros mujeres y 200 metros mixto- en el Canal Olímpico Castelldefels.

«Hubo participación de todos los países, excepto algunos que estaban complicados por la guerra. De Argentina participamos tres equipos. Se hicieron 150 carreras. Cada diez minutos salía una. Había 12 botes en uso: mientras algunos se preparaban para salir, otros ya estaban corriendo. Fue todo un espectáculo», indicó Laura Benítez, presidenta de la Asociación Civil Nahuel Rosa de Bote Dragón que integró el equipo que corrió siete carreras durante el fin de semana.

De Bariloche emprendieron el viaje a España 9 deportistas -8 mujeres y un hombre- y otras dos mujeres de la Asociación Alas de Agua de Buenos Aires se sumaron al equipo. «Completábamos un equipo para los 200 metros, pero no para el de 500, de modo que se nos sumaron deportistas de Irlanda y Francia para llegar a los 22 palistas que necesitábamos», dijo.

BariRosa, el equipo barilochense que representó a Argentina en un festival internacional en Barcelona. Foto: gentileza

En la categoría de 500 metros, obtuvieron el cuarto lugar, detrás de dos equipos de Cataluña (locales) y otro de Asturias.

Siete meses atrás, las integrante de BariRosa se toparon con el anuncio de la séptima edición del festival internacional en Barcelona. «¿Nos preparamos para participar?», se preguntaron. La respuesta tuvo quórum y si bien «solo era una idea», empezaron a entrenar dos veces por semana. Cuando salió la inscripción, se anotaron sin saber con qué se encontrarían.

«Tienen mucha experiencia. Los tiempos se tomaban exactos, con las milésimas de segundos. Hay muchos voluntarios. Nuestro equipo, por ejemplo, estuvo conformado por mujeres con cáncer de mama, otros tipos de cáncer y voluntarios, como en mi caso. Nos mezclamos todos», señaló.

«¿Cómo fue remar en el canal de Cataluña?», se consultó. «Es distinto. El agua del canal es más liviana, no tiene vientos. Solo hay una pequeña ondulación en el agua lo que nos favorecía ya que estamos acostumbrados a remar con viento o en agua más pesada«, respondió.

Por otro lado, mencionó que los demás equipos usaban «pala de carbono que es más liviana. Nosotros no pudimos viajar con nuestras palas. De modo que usamos palas de madera, más pesadas». Otro cambio fue que en el canal tampoco se usan chalecos salvavidas porque el bote no tiene riesgo de darse vuelta. «Para nosotros fue toda una sorpresa. Nos daba más movilidad adentro del bote. El desafío más complejo quizás fue ensamblar el bote con personas que no conocíamos«, dijo.

El encuentro, reconoció Benítez, estuvo muy alejado de lo estrictamente competitivo como se suele experimentar en Argentina. «Cuando corrimos nos gritaban alentándonos: ‘Vamos, Argentina’. Cuando bajabas del bote, todo el mundo se acercaba para abrazarte, para felicitarte y lo primero que te preguntaban era: ‘¿Se divirtieron?‘», recordó.

El cierre, coincidieron los deportistas argentinos, fue emocionante. Laura impulsó coreografías de canciones que fueron imitadas por representantes de otros países. «Fue inolvidable. Lo cierto es que el año que viene nos juntamos de nuevo en Mallorca», señaló.

BariRosa, el equipo barilochense que representó a Argentina en un festival internacional en Barcelona. Foto: gentileza

De ayudar a su hermana a fascinarse con el deporte

Laura participa del remo con bote Dragón como «voluntaria». Conoció la actividad tiempo atrás, cuando su hermana fue diagnosticada con cáncer de mama en Buenos Aires. Ella, desde Bariloche, sintió la necesidad de emprender la actividad para «conocer ciertos tips» y trasladar ejercicios a su hermana a fin de que no se le inflame el brazo.

«Sabía que el bote Dragón era ideal para mujeres que debían recuperarse del linfedema (la hinchazón del brazo del lado donde se extirparon los ganglios linfáticos). Esta afección aparece después del cáncer de mama cuando sacan los ganglios y no hay drenaje linfático natural«, describió.

«Así encontré una forma de ayudar mi hermana mientras hacía el tratamiento. Hoy ella está muy bien y yo contenta con este deporte. Me gustó conformar el equipo, sentir empatía por otras personas que transitaban por la enfermedad. Uno no sabe cuándo te pueden diagnosticar cáncer«, dijo esta profesora de educación física que sintió además que podía poner sus conocimientos «al servicio de quien pueda necesitarlos» mientras practicaba un deporte que le resultaba fascinante.

«Cuando terminamos de remar, nos juntamos a tomar unos mates y charlar. No solo es física la recuperación, también emocional. Nos sirve a todos«, recalcó.

Laura continuó sus prácticas pero, junto al equipo, sintieron la necesidad de ir más allá de «una práctica de rehabilitación».

Empezamos a ponernos objetivos: remar en verano, en otoños, ahora participar en Barcelona», comentó Laura que en dos meses, viajará a Francia para competir en el Festival de Botes Dragón de la IBCPC que se celebra cada 3 o 4 años bajo los auspicios de la Comisión Internacional de Palistas con Cáncer de Mama (IBCPC). En este caso, viaja como entrenadora de la Selección Argentina.