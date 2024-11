«Hola, necesito un favor»: la ayudaron en un histórico kiosco de Neuquén

Una buena acción le puede alegrar el día a alguien que lo necesita. Eso le ocurrió a Javiera Soto este viernes pasado cuando fue a hacerse unos estudios. No contaba con el dinero del famoso «plus», pero en un histórico kiosco de Neuquén la ayudaron y ella le agradeció en las redes.

«Hoy tuve una situación que me sorprendió para BIEN! Fui al médico, no sabía que para hacerme estudios también tenía q pagar un plus. Tenía que pagar 4.000 pesos», comenzó su posteo en Facebook.

Y continuó: «El dinero lo tenía en una aplicación, pero no reciben dinero virtual, sólo efectivo. No me entregaban los estudios si no pagaba. Salí en busca de un buen samaritano que me cambie dinero virtual por efectivo».

El kiosco de la diagonal, allí encontró al «buen samaritana»

Javiera contó en las redes que recorrió varios locales del centro de Neuquén, hasta que llegó «al kiosco de la diagonal».



«‘Hola!, necesito un favor’, le dije y ella con una sonrisa pícara me dice: ‘Justo los viernes no hago favores'», relató la mujer.

«Le conté lo que me había pasado. No alcancé a terminar de contarle que ya había sacado la plata. Me dice: «Toma, traemelos cuando puedas, no tengo esa aplicación, que te vaya bien en el médico», continuó con la historia.

Javiera valoró aquel gesto de confianza y, por supuesto, luego volvió a devolverle el dinero. «Estaba su hijo. Le dije todo lo que no pude decirle hoy a la mañana por dicha sorpresa. Me salvó las papas», aseguró.

«Que hermoso es encontrarse con gente así», remarcó Javiera e invitó a continuar con los buenos gestos hacia un desconocido que lo puede necesitar.