Carnaval 2026 en Neuquén: a qué hora será el desfile, recorrido de los corsos en el centro y punto de la feria este domingo

En Neuquén este domingo 15 de febrero se celebrará el carnaval, durante este fin de largo. Se hará frente al monumento a San Martín de la capital provincial. La propuesta es abierta y gratuita. Conocé los horarios y todo lo que incluye la actividad.

El evento es impulsado por la secretaría de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional. Reunirá a comparsas, organizaciones sociales, comisiones vecinales, centros de adultos mayores y colectividades de la capital y de distintas localidades de la región.

Desfile en la avenida con carrozas y comparsas por el carnaval en Neuquén

La secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, destacó que “realmente ha tenido muchísima repercusión en la ciudadanía porque hacía muchos años que no se hacía, si bien el año pasado se hizo un primer festejo mucho más pequeño y menos participativo en cantidad de personas y organizaciones, este año ha tomado la dimensión que toman todos los eventos cuando la ciudadanía en la ciudad de Neuquén se apropia”.

El recorrido definido permitirá que el público se ubique a lo largo de la avenida para disfrutar del paso de las carrozas y comparsas, generando un circuito dinámico y accesible.

El subsecretario de Derechos Humanos, Diversidad, Pluralismo Cultural, Género e Igualdad, Lucas Materre, precisó que iniciará a las 19 con la Feria de la Diversidad Cultural, que incluirá stands gastronómicos y culturales donde se podrán saborear platos típicos y conocer propuestas artesanales de distintas comunidades. Desde ese horario también habrá shows artísticos en el escenario principal, que se extenderán hasta la medianoche.

Carnaval 2026: con más de 40 corsos en Neuquén

A las 21 será el momento central de la noche con el desfile de corsos, que recorrerá la avenida Argentina desde el monumento hasta la esquina del Banco Nación, bajando y subiendo por la mano contraria.

Serán 40 los corsos que participarán del desfile, con delegaciones provenientes de Junín de los Andes, Plaza Huincul, Zapala, Cutral Co, Vista Alegre y Cipolletti, además de agrupaciones de la ciudad de Neuquén.

“Aproximadamente son entre 800 y 1000 personas que van a estar desfilando, de todas las edades, de todos los grupos que van a participar”, precisó Materre, al resaltar la magnitud de la convocatoria y el trabajo previo de comparsas y grupos artísticos que vienen preparando vestuarios, coreografías y carrozas.

De Giovanetti agregó que “va ser un espacio de alegría, de mucho color, de mucha participación, así que los esperamos a todos que nos acompañen”. Subrayó que la iniciativa no solo recupera una tradición que durante años estuvo ausente en la ciudad, sino que también consolida un proceso de construcción colectiva que involucra a instituciones, organizaciones y vecinos durante todo el año.