Huevos de Pascua artesanales: estallido de sabores en manos de jóvenes pasteleras de Roca

En las Pascuas todos aprovechan a comer chocolate sin tanta culpa. Los huevos son el gran atractivo. En Roca, hay quienes se dedican a elaborarlos con marca personal y salen de lo clásico y comercial: ofrecen un producto fresco, único y original.

Antonella Longo y Agustina Coronel son dos jóvenes pasteleras de la ciudad cuyos emprendimientos surgieron y se fortalecieron durante la pandemia. Hacen repostería a diario y ahora viven de lo que elaboran.

Para esta Semana Santa, potencian su trabajo y sus ventas. Los encargos llegan a toda hora, suena el celular, y las redes sociales se llenan de tentadoras propuestas, alejadas de las aburridas góndolas de supermercado: ellas hacen huevos y roscas de pascua originales, de autor.

“Agustina Pastelería” es de Agustina Coronel. La joven de 27 años es oriunda de Tucumán, pero hace nueve años vive en Roca. “Este año decidimos poner en práctica la tendencia de los huevos planos o huevos tableta. Los nuestros están decorados con trufas de brigadeiro, una crema brasilera a base de leche condensada”, contó.

Rosca de pascua de Agustina.

Tienen tres variedades: de coco, pistachos y chocolate. En roscas de pascua trabajan dos alternativas: la clásica de pastelera con corazón de dulce de leche, y la otra opción es la de pistacho, rellena con brigadeiro de pistachos y chocolate blanco.

Una opción de huevo de pascua de Agustina.

Los huevos de pascua rellenos son la joya de “Alfajores Nella”. Detrás de ese emprendimiento está Antonella Longo, una joven de 26 años de Roca quien además de trabajar en repostería, estudia profesorado de Interpretación Musical en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA).

Ella ofrece tres propuestas: todas son huevos de medio kilo, para compartir en familia o amigos. Los “Franui” con ganache de chocolate blanco, de chocolate con leche y dulce de frambuesas o de frutos rojos, reversionado con un plus de relleno. Crema Bariloche para decorar y un toque de Mascarpone para sumarle otro sabor más particular. Lleva los clásicos bombones y los ganaches tienen vainillas caseras.

Huevos de pascua de Antonella.

El huevo que fusiona dos postres, el brownie y el tiramisú es otra de sus propuestas que está en tendencia. Otra está orientada hacia los chicos, que son huevos craquelados con alfajorcitos adentro con un conejo y una zanahoria de chocolate.

Huevos de Pascua: dos pasteleras, dos historias

Agustina busca crear delicias para compartir momentos, eventos, cumpleaños, celebraciones o un simple mate. Desde chica la cocina la vinculó con su familia, con sus tías y su abuela. Trufas y rosquitas, alfajores de maicena y pastafrolas eran sus fuertes a los ocho años.

Agustina y su huevo para sortear.

“Amaba las tortas de hojaldre que me hacía mi abuela en cada cumpleaños, tengo casi todos sus libros de cocina, que al dia de hoy los sigo usando”, cuenta hoy desde su céntrico local en calle Mitre.

“Comencé haciendo viandas y repartiendo a domicilio, luego vino la pandemia y no pude seguir con eso así que comencé con lo dulce, alfajorcitos de maicena y cosas básicas de la pastelería”, contó sobre sus inicios en 2019.

Rosca de pistacho.

Con el correr del tiempo se fue interiorizando en la pastelería, decoración de tortas y postres modernos mientras estudiaba Diseños de Interiores y Mobiliarios. “Me gustó tanto la cocina que decidí dejar mi carrera y dedicarme a esto que amo”, reveló.

En el caso de Antonella su emprendimiento de alfajores artesanales surgió en 2020 en plena pandemia. Nunca había hecho alfajores hasta que un día innovó para regalarle a su pareja. Preparó tantos que luego fueron a parar a otros paladares y enamoraron. Fue así como empezaron a encargarle y el negocio fue tomando forma.

Antonella y sus alfajores.

“Ya llevo cinco años con el emprendimiento y me hace muy feliz, es parte de mi”, cuenta y agrega: “Desde chica, me gusta mucho la elaboración de cosas dulces, siempre fui de hacer tartas, tortas de cumpleaños de mis familiares, postres. Siempre me gustó experimentar”, reflexiona.

El chocolate y los insumos: altos costos y ventas aseguradas

“El precio del chocolate en la actualidad es bastante alto, ha aumentado mucho en el tiempo. Yo veo la diferencia brutal que hay desde que arrancamos. (…) cuando empecé a elaborar los alfajores, el kilo de chocolate estaba algo de $700 y ahora no baja de $10.000 el kilo”, contó Antonella.

De todas maneras, en su opinión, rinde porque es algo que a la gente le gusta mucho y por más que sean productos caros, es algo que siempre se consume. Para las pascuas “hay venta asegurada”, explica.

“Si bien los precios y costos no son tan accesibles, es algo que se vende siempre (…) pascuas es una de las mejores fechas para vender”, expresó la dueña de “Nella”.

«Lleva tiempo en lo que es la elaboración de estos productos, pero el chocolate tiene muy buen rendimiento», cerró Agustina.