Huinganco: El Sagrado Corazón de Jesús comienza a latir en el Cerro Calvario

El cerro Calvario es el sitio donde se levanta esa escultura (Gentileza municipalidad de Huinganco)

La localidad de Huinganco vive días de profunda emoción con el inicio del montaje del Sagrado Corazón de Jesús, una imponente estructura que ya comienza a transformar el paisaje del Cerro Calvario.

Esta obra, que impacta por su fuerza simbólica y dimensiones, representa un hito fundamental para el desarrollo del turismo religioso en la región, posicionando a la localidad en el mapa nacional.

Detrás de este proyecto se encuentra la visión del reconocido arquitecto y escultor Alejandro Santana, radicado en Junín de los Andes, quien vuelve a dejar su impronta en el norte de la provincia.

Santana, famoso por obras como el Vía Christi y el Cristo Luz, lidera un equipo de trabajo que une la maestría artística con el esfuerzo de los laburantes locales que ya tienen experiencia en grandes monumentos.

El equipo humano que hace posible este sueño está integrado por Marcos Figueroa, Mario Flores, Dante Maraboli, Francisco Santana, Franco Rifo y Zulema Pilcoman, todos bajo la conducción del «director de orquesta» Santana. La figura, que superará los 12 metros de altura, representa a un Cristo en movimiento, con su cayado de pastor, elevándose en medio del majestuoso paisaje neuquino.

Un símbolo que une identidad y paisaje

El diseño de la escultura no es azaroso, ya que busca reflejar la esencia de Huinganco y su historia ligada a la actividad pastoril, minera y forestal.

La imagen de Cristo como un pastor en camino se funde con la tradición de los crianceros locales, convirtiéndose en un homenaje a la cultura trashumante que define al norte de nuestra provincia.

Uno de los elementos más destacados será la cruz, inspirada en la de San Damián, que incorporará un vitreaux con imágenes que narran la historia local y regional. De esta manera, la obra no solo será un punto de referencia espiritual, sino también un relato visual de las raíces y el devenir de la comunidad de Huinganco.

Alejandro Santana es el escultor del Vía Christi y ahora desembarca en Huinganco (Neuquéninforma)

El emplazamiento en el Cerro Calvario garantiza una experiencia única, ofreciendo un punto panorámico de 360 grados desde donde se pueden contemplar tanto la Cordillera de los Andes como la Cordillera del Viento.

Esta ubicación estratégica asegura que el Sagrado Corazón se convierta en una postal ineludible para quienes recorren el Camino de la Fe en Neuquén.

El Camino de la Fe: un circuito que crece

La obra se integrará formalmente al corredor que une localidades a lo largo de más de 650 kilómetros, fortaleciendo la identidad religiosa y cultural de la provincia. Con este nuevo hito, Huinganco se consolida como una parada obligatoria dentro de este circuito que combina la devoción con la belleza de los paisajes naturales más impactantes del norte.

Para la gestión local, encabezada por el intendente Luis Sepúlveda, la instalación de la obra representa una inversión clave en infraestructura turística. Este proyecto se suma a otras acciones destinadas a potenciar a la localidad, reafirmando su perfil como un destino que sabe conjugar su patrimonio vivo con propuestas de vanguardia.

El orgullo de los vecinos es total al ver cómo el trabajo de «los que meten mano» y construyen en silencio empieza a dejar huella de forma permanente. El Sagrado Corazón de Jesús ya es una realidad que late con fuerza en el corazón de Huinganco, invitando a todos a descubrir la magia del norte neuquino.

Agenda de festejos por el 62° Aniversario

La celebración comienza este viernes con un emotivo homenaje a Don Marcelo Berbel en el Cine Teatro Orchelina Cerda, contando con la actuación de Marité Berbel y artistas locales como Florencia Valdez e Indias Fernández. Durante el sábado, la actividad se traslada al Gimnasio Municipal con una Feria Agroecológica que incluyó intercambio de semillas y cocina en vivo para toda la familia.

El cierre de los festejos tendrá lugar este lunes 22 de abril con el acto protocolar central a las 11 en la Plaza Remigio Moya, donde se realizará el tradicional desfile y almuerzo comunitario. Se espera la visita del gobernador Rolando Figueroa, quien participará de la inauguración de nuevas obras y la entrega de equipamiento clave para el desarrollo local.