Huso horario en Argentina: un especialista explica por qué nos conviene atrasar una hora el reloj

El Congreso dio un primer paso en el debate sobre el huso horario en Argentina, al aprobar un proyecto que busca modificar la relación entre la hora oficial y la luz solar. El antropólogo Gonzalo Iparraguirre, asesor en la redacción de la iniciativa, explicó que «nos conviene porque vamos a tener más posibilidades de estar sincronizados en nuestra hora reloj y la hora solar».

“Atrasar una hora tendría un beneficio importante que es tener mayor contacto con la luz solar”, enfatizó en una entrevista con RIO NEGRO RADIO.

Por qué el huso horario afecta mucho más que el reloj

Iparraguirre recordó que “los husos te marcan el mediodía cuando el sol está sobre tu cabeza” y detalló que el ritmo circadiano se regula con la luz. “Cada vez que tenemos contacto visual con la luz, es ella quien permite sincronizar los ritmos circadianos”, indicó.

Según advirtió, cuando ese vínculo se corta, “esos ritmos circadianos se pueden alterar y puede desencadenar problemas de salud”.

El proyecto propone adaptar los horarios al ritmo solar y modificar costumbres en la educación y el trabajo. Foto: Matías Subat.

El investigador insistió en que la discusión trasciende lo técnico y se mete de lleno en la vida diaria. “Lo ideal sería que en determinadas partes del país se tenga en cuenta el huso horario -5”, señaló. En su opinión, es fundamental “poder trabajar en regulaciones locales” y ajustar la dinámica social de acuerdo a la luz solar.

Un ejemplo claro está en el ámbito educativo. Iparraguirre sugirió que “en vez de empezar a un horario a las 8, y estar sin luz, se puede modificar a las 9 para que los chicos empiecen la actividad con luz”. La propuesta también podría aplicarse al resto de las actividades, como comercios, buscando una mayor armonización entre biología y horarios.

El impacto del huso horario en la salud y el descanso

Iparraguirre destacó la importancia de dormir mejor y respetar la biología. “Dormís mejor y respetas más tu biología”, afirmó. Además, señaló que “en algún momento del día estar expuesto a la luz solar es importante” para reducir riesgos asociados a distintas enfermedades.

El descanso adecuado es un factor determinante en la prevención. “Hay muchas enfermedades que se previenen por dormir mejor”, remarcó. En esa línea, subrayó que actualmente «hay una pandemia de insomnio”, en parte por el uso de pantallas.

En este aspecto, la propuesta de cambio horario se enmarca también en un debate más amplio sobre hábitos y tecnología. Para Iparraguirre, el primer paso está en reducir la exposición nocturna a dispositivos: “El primer paso es aflojarle a la pantalla”.