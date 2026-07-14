Flybondi acumula 11 días sin operar y crece la incertidumbre sobre su continuidad

La aerolínea Flybondi lleva más de una semana sin realizar vuelos comerciales regulares y la incertidumbre sobre su continuidad y estabilidad en el mercado aumenta con el paso de los días.

La empresa dejó de transportar pasajeros a comienzos de julio y suspendió sus operaciones desde el 2 de julio, afectando a miles de usuarios que tenían viajes programados y presentando una crisis financiera sin precedentes.

Aunque la compañía había anunciado la posibilidad de retomar algunos servicios, la falta de actividad durante varios días consecutivos profundizó la preocupación entre pasajeros, trabajadores y actores del sector aerocomercial.

La situación se produce en un contexto de dificultades que la firma arrastra desde hace meses, con cancelaciones recurrentes, reducción de frecuencias y problemas para sostener su operación habitual. Distintos especialistas advierten que la aerolínea atraviesa una de las crisis más complejas desde su creación.

Flybondi acumula 11 días sin operar: las múltiples complicaciones que arrastra la aerolínea

Según informes del sector, la empresa sufrió una fuerte caída en la cantidad de vuelos realizados y en el número de pasajeros transportados durante el último año. A ello se suman inconvenientes vinculados al mantenimiento de aeronaves, deudas con proveedores y reclamos judiciales.

En paralelo, usuarios afectados impulsan acciones colectivas para reclamar respuestas, reintegros y soluciones ante la falta de definiciones sobre los vuelos cancelados. La continuidad de la venta de pasajes mientras persisten las suspensiones también generó cuestionamientos.

La empresa cuenta con alrededor de 1.300 trabajadores y mantiene negociaciones para implementar esquemas de suspensiones rotativas mientras intenta reorganizar su operación. Sin embargo, en el sector consideran que la recuperación dependerá de una inyección de capital que permita recomponer la flota y normalizar los servicios.

Por el momento, Flybondi no logró despejar las dudas sobre su futuro inmediato. La prolongada interrupción de los vuelos y los problemas financieros mantienen en alerta tanto a los pasajeros como a los empleados, mientras el mercado observa con atención el desenlace de la crisis de una de las principales aerolíneas low cost del país.

Con información de C5N