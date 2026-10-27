Una joven fue atropellada en pleno centro de Roca

Una joven fue atropellada en el centro de Roca.

Una joven de 19 años fue atropellada este martes en el centro de General Roca, cuando cruzaba la calle 9 de Julio, a metros de la intersección con av. Roca.

Pasadas las 20 hs, un Toyota Corolla gris conducido por un joven circulaba por 9 de Julio cuando embistió a la peatona mientras cruzaba por la senda peatonal.

Tras el hecho, intervinieron personal médico del SIARME, efectivos de la Policía de Río Negro y agentes de Tránsito municipal.

El equipo de salud atendió a la joven dentro de la ambulancia y constató que presentaba traumatismos leves, principalmente en una de sus rodillas. La mujer pudo retirarse caminando por sus propios medios.

Debido a que las lesiones fueron leves y la joven no requirió traslado, el vehículo no quedó secuestrado. Luego del siniestro, ambas partes conversaron sobre la realización de estudios médicos posteriores. Cerca de las 20:30, el tránsito fue liberado.