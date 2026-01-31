Imprudencia de trabajadores petroleros de Neuquén: ignoraron un corte de ruta por el temporal y quedaron encajados

Un camión y una camioneta petrolera quedaron encajados en el sector de Aguada Colorada de Neuquén tras avanzar pese a un corte preventivo por el fuerte temporal que se registró este viernes. Vialidad Provincial y la Policía habían declarado intransitable el cruce por las condiciones climáticas.

Rutas neuquinas: quedaron encajados tras desoír un corte por anegamientos

La situación se produjo en el cruce de las Rutas 5 y 7, un sector con anegamientos, donde Vialidad Provincial había advertido sobre la imposibilidad de circulación. La presencia de agua sobre la calzada y el deterioro del terreno habían motivado el cierre.

En el lugar también había personal de la Policía, que reforzaba las indicaciones para evitar el paso de vehículos durante el temporal.

El anegamiento producido por el fuerte temporal que azotó a Neuquén este viernes. Foto: gentileza.

A pesar de esas advertencias, ambos rodados continuaron la marcha y circularon incluso por la banquina hasta quedar definitivamente atascados en el barro.

Malestar oficial y advertencias por la seguridad las rutas de Neuquén

Fuentes oficiales indicaron este medio que se trató de “una irresponsabilidad de estas personas» y comunicaron que este sábado por la mañana «se retiraron los vehículos».

Desde Vialidad señalaron que no se desplegó maquinaria pesada en el momento del incidente, debido a que el estado del camino seguía siendo complejo por el temporal y los anegamientos persistentes.

Las autoridades volvieron a insistir en la importancia de respetar los cortes preventivos en rutas neuquinas. Recordaron que este tipo de conductas no solo pone en riesgo a los conductores, sino que también complica los operativos en contextos de emergencia climática.