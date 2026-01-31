Imprudencia de trabajadores petroleros de Neuquén: ignoraron un corte de ruta por el temporal y quedaron encajados
El episodio ocurrió en el cruce de la Ruta Provincial 7 y la Ruta Provincial 5, en Aguada Colorada. Vialidad Provincial y la Policía habían declarado la traza intransitable por anegamientos. Aun así, los conductores avanzaron y quedaron atascados.
Un camión y una camioneta petrolera quedaron encajados en el sector de Aguada Colorada de Neuquén tras avanzar pese a un corte preventivo por el fuerte temporal que se registró este viernes. Vialidad Provincial y la Policía habían declarado intransitable el cruce por las condiciones climáticas.
Rutas neuquinas: quedaron encajados tras desoír un corte por anegamientos
La situación se produjo en el cruce de las Rutas 5 y 7, un sector con anegamientos, donde Vialidad Provincial había advertido sobre la imposibilidad de circulación. La presencia de agua sobre la calzada y el deterioro del terreno habían motivado el cierre.
En el lugar también había personal de la Policía, que reforzaba las indicaciones para evitar el paso de vehículos durante el temporal.
A pesar de esas advertencias, ambos rodados continuaron la marcha y circularon incluso por la banquina hasta quedar definitivamente atascados en el barro.
Malestar oficial y advertencias por la seguridad las rutas de Neuquén
Fuentes oficiales indicaron este medio que se trató de “una irresponsabilidad de estas personas» y comunicaron que este sábado por la mañana «se retiraron los vehículos».
Desde Vialidad señalaron que no se desplegó maquinaria pesada en el momento del incidente, debido a que el estado del camino seguía siendo complejo por el temporal y los anegamientos persistentes.
Las autoridades volvieron a insistir en la importancia de respetar los cortes preventivos en rutas neuquinas. Recordaron que este tipo de conductas no solo pone en riesgo a los conductores, sino que también complica los operativos en contextos de emergencia climática.
