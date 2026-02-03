Inauguraron el nuevo parque en el Balcón del Valle de Neuquén: conocé a «Kuyen», el zorro gigante que lo protagoniza

El circuito recreativo del Balcón del Valle incorporó desde este martes una nueva parada obligada para las familias. Se trata de un parque temático que tiene como eje central a «Kuyen», una estructura de juego (mangrullo) con forma de zorro de más de 5 metros de altura, inspirada en la fauna autóctona de la barda.

Ubicado en uno de los puntos panorámicos de Parque Norte, el espacio fue diseñado para integrar el juego con la identidad local. El nombre del zorro, que da identidad al sector, fue elegido mediante una votación vecinal previa a la apertura.

Infraestructura y seguridad

La obra se montó sobre una platea de hormigón armado de 650 m² recubierta con piso blando de goma, un material de seguridad que amortigua golpes y que fue diseñado con los colores ocres de la barda para reducir el impacto visual en el entorno natural.

Neuquén incorporó un nuevo parque temático en el sector Balcón del Valle de Parque Norte. (Foto: gentileza)

El equipamiento instalado incluye juegos de diseño moderno que salen de lo convencional:

Hay un sector de laberintos y túneles pensados para el desarrollo motriz de los más chicos. Servicios: El parque cuenta con iluminación LED de alta potencia para permitir el uso nocturno, además de veredas perimetrales y kits de mesas y bancos de hormigón

Inversión y plan de obras

El desarrollo de este nuevo pulmón recreativo demandó una inversión municipal superior a los 300 millones de pesos. La obra incluyó una platea de hormigón armado de 650 m² y 100 m² de nuevas veredas perimetrales para mejorar la circulación.

María Pasqualini, Jefa de Gabinete, enmarcó esta apertura dentro de un plan mayor: «Esta es una de las 20 plazas que tenemos previsto construir. En este caso, es una zorrita que incluye juego para los chicos y plaza blanda». La funcionaria resaltó que el 40% del presupuesto municipal se destina a obras de infraestructura gracias a las «cuentas ordenadas».

Lo que viene: un castillo y una cueva

El municipio adelantó que la renovación de espacios públicos continuará en las próximas semanas con dos nuevas propuestas temáticas: