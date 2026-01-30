El Balcón del Valle de Neuquén tendrá un zorro gigante: así es el nuevo parque temático que tendrá la ciudad

El paisaje de Parque Norte tendrá desde este lunes una nueva postal. La municipalidad de Neuquén inaugurará un parque temático en el sector del Balcón del Valle cuyo eje central es un mangrullo con forma de zorro de casi cinco metros de altura. El nuevo espacio quedará habilitado formalmente el próximo lunes 2 de febrero.

La estructura, visible desde lejos, no solo funciona como un juego integral para los chicos, sino que busca ser un símbolo de la fauna autóctona de las bardas. «Da la sensación de que es el guardián del Balcón del Valle. Ojalá lo sea, porque el Parque Norte requiere muchos cuidados», declaró la subsecretaria de Coordinación Administrativa Institucional, Noelia Rueda Cáceres.

Juegos y seguridad

El diseño del parque priorizó la integración con el entorno y la seguridad. El «zorro» está construido con madera ignífuga para prevenir incendios, un riesgo latente en la zona de bardas.

Además del mangrullo principal, el sector cuenta con:

Piso de caucho continuo: con colores que imitan los tonos de la barda para amortiguar golpes.



con colores que imitan los tonos de la barda para amortiguar golpes. Juegos modernos: hamacas, calesitas, palestras para trepar, túneles y «spinners» (juegos giratorios).



hamacas, calesitas, palestras para trepar, túneles y «spinners» (juegos giratorios). Sector primera infancia: laberintos y propuestas de desarrollo motriz para los más chicos.

Teniendo en cuenta las altas temperaturas del verano neuquino, el parque fue equipado con iluminación LED de última generación, lo que permitirá a las familias utilizar los juegos y el mobiliario urbano (bancos y mesas) durante la noche, momento en que el Balcón del Valle recibe la mayor afluencia de vecinos para caminar o entrenar.

«Queremos que los padres o abuelos tengan un lugar donde estar sentados y cómodos, tomando unos mates mientras los chicos juegan«, señaló la funcionaria.

Buscan nombre para el «Guardián»

Con la idea de reforzar la identidad local, el municipio abrió la participación ciudadana para bautizar a la estructura. «Llamamos a todos los vecinos para ponerle el nombre a una figura tan significativa», indicó Rueda Cáceres.

Desde la comuna recordaron la importancia de cuidar las nuevas instalaciones y solicitaron que, ante cualquier hecho de vandalismo, se realice la denuncia inmediata al 101.