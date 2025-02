Incendio en Los Alerces: «Son intencionales y lo padecemos desde hace 10 años. El responsable ha madurado su técnica»

El incendio forestal que se desató en el parque nacional Los Alerces el último miércoles ya consumió 95 hectáreas y se encuentra a 1,5 kilómetro de las poblaciones más cercanas.

«Así lo consignó el último parte del viernes a las 20, aunque el número es indefinido porque todo depende del cálculo final cuando se descuentan los parches verdes que quedaron en pie», explicó Danilo Otaño, el intendente del parque Los Alerces.

Dijo que el incendio tiene «un desarrollo de norte a sur y, el flanco izquierdo -hacia el este- resulta el más importante porque está más cerca de las poblaciones humanas. Si bien la reserva nacional no está densamente poblada, hay unas 25 poblaciones -que, en la jerga de Parques, refiere a grupos familiares-; por ende, requiere una mayor atención».

El incendio se desató el miércoles pasado por la noche. Foto: gentileza

De todos modos, subrayó que el fuego no avanza desde hace 24 horas sobre el flanco izquierdo, de acuerdo al monitoreo que se lleva adelante «día y noche». «Sucede que a diferencia de otros incendios, estamos trabajando a la noche. En la zona montañosa, durante la noche, cambia la dirección del viento cuando se enfría la montaña. El aire frío baja y te cambia la dirección del viento. Entonces, si abandonaste las líneas durante la noche, el fuego puede pasar las líneas de control. Eso no está pasándonos«, detalló Otaño.

El fuego sobre el flanco derecho, en cambio, trepa hacia arriba de la montaña. «Es el menos atendido y el sector más complejo. Obviamente, todo incendio forestal tiene un daño ecológico. Pero hay que ir acercándose con movimiento de pinzas, encajonándolo para que trepe y se apague arriba«, mencionó.

Desde Parques Nacionales denunciaron que los dos focos ígneos fueron simultáneos -aunque el viernes se unificaron en un único frente- e intencionales. Por eso, el jueves pasado se radicó la denuncia y en el transcurso de este sábado, llegan los peritos de la Policía Federal. «Más allá de la simultaneidad, se dieron en lugares donde no hay fogones ni línea eléctrica que pueda generar un chispazo. Si a alguien se le escapa un fuego, avisa en seguida. No encontramos tampoco quema de restos forestales y no es un área de uso público donde haya fogones», argumentó Otaño.

Dijo que registran este tipo de incendios en la zona desde 2010: «Es la típica metodología de una persona que enciende fuego en el parque desde hace una década. Son extensiones enormes de bosques, pero esa persona se mueve impunemente por la geografía».

Sin embargo, aclaró, «los primeros focos eran más fáciles de controlar porque la persona no tenía desarrollada la técnica. Ha madurado su metodología y hoy, prende en lugares de difícil acceso en horarios en los que es más difícil dar respuesta. Y en momento de riesgo de incendio extremo».

Si bien el pronóstico anuncia lluvia, los brigadistas mantienen los trabajos sin mucha expectativa. «Ayer lloviznó y si bien facilita el trabajo, no apaga el fuego», señaló Otaño.