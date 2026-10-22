Incendio en el centro de Cipolletti: una máquina que sacaba un árbol enganchó un caño de gas

Un incendio se desató este mediodía en la calle Sáenz Peña, entre Fernández Oro y San Martín, en el centro de Cipolletti, junto al edificio de la Escuela de Cadetes de la Policía. En el lugar se desplegó un operativo con bomberos y personal policial.

El incendio se originó cuando un maquinista del municipio, que trabajaba en la extracción de un árbol de la vereda, enganchó un caño de gas subterráneo con la máquina. El golpe provocó el fuego, que siguió activo hasta que la empresa operadora de la red logró controlar la situación.

Durante ese tiempo, las llamas golpearon la parte frontal del edificio ubicado junto al lugar de la rotura. No hubo heridos: el maquinista, el personal de la escuela y quienes circulaban por la zona salieron ilesos.