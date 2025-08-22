Incendio en Roca este viernes: bomberos combatieron las llamas en una vivienda de la zona norte

Bomberos voluntarios trabajaron en un incendio que se desató este viernes por la tarde en una vivienda ubicada sobre la calle Kennedy al 2800 de Roca. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el foco ígneo.

Desde el cuerpo bomberil además informaron que alrededor de las 15:30 se estaban finalizando los trabajos de extinción. Dada la intervención de los equipos de emergencia, el tránsito estuvo cortado.

La vivienda está ubicada en la zona norte de la ciudad, a una cuadra de la Avenida San Juan.

Susto por un incendio en la zona norte de Roca este viernes

«En la tarde de hoy, alrededor de las 14:45, se intervino tras un incendio de vivienda en calle Kennedy 2823», informaron desde el cuartel de bomberos.

Dos unidades de bomberos trabajaron en el lugar. Foto: gentileza.

«Hasta el lugar se desplazaron dos unidades, que al arribar trabajaron en la extinción de un incendio en una vivienda de material. Afortunadamente, no hubo que lamentar personas heridas«, agregaron.