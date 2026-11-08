Visita del Papa León XIV: de Mamá Antula al Cura Brochero, seis recorridos para descubrir la historia religiosa

La llegada del papa León XIV a la Argentina tendrá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Quienes participen de los encuentros podrán vivir un momento de profundo significado para los creyentes y, al mismo tiempo, descubrir parte del patrimonio religioso del país. Más allá de las celebraciones, estas ciudades conservan templos, santuarios y edificios históricos que permiten recorrer la historia espiritual, cultural y social de la Argentina.

Varias agencias, secretarías de turismo de las ciudades y plataformas especializadas en visitas guiadas reúnen por estos días, distintas propuestas para conocer estos lugares. Te invitamos a hacer un recorrido por espacios relacionados con el papa Francisco, Mamá Antula y el Cura Brochero.

“La llegada del Papa León XIV a Buenos Aires, Córdoba y Luján representa una gran oportunidad para que visitantes argentinos y extranjeros se acerquen a este patrimonio y descubran algunos de los principales escenarios que forman parte de la historia religiosa y cultural del país”, expresó Nicolás Posse, Country Manager de Civitatis.

Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires concentra varias experiencias vinculadas con la historia religiosa argentina. Una de ellas es el Tour del Papa Francisco, que sigue los pasos de Jorge Bergoglio antes de convertirse en el primer Papa argentino.

El Tour del Papa Francisco, sigue los pasos de Jorge Bergoglio.

El recorrido comienza en Flores, el barrio donde nació y pasó sus primeros años, y continúa por lugares relacionados con su infancia, juventud y vocación religiosa. También incluye referencias a su vínculo con el fútbol y con San Lorenzo de Almagro, la Iglesia de San Francisco de Asís y la Basílica San José de Flores, donde decidió consagrar su vida a Dios a los 17 años.

La visita termina en la Catedral Metropolitana, escenario de las concentraciones de argentinos tras su elección como sucesor de Benedicto XVI en 2013. Dura aproximadamente tres horas.

Otra propuesta recupera la historia de Mamá Antula, María Antonia de Paz y Figueroa, canonizada por el papa Francisco en 2024 y primera mujer nacida en Argentina en ser declarada santa. El tour comienza en Plaza Lorea y recorre la Basílica de Nuestra Señora de la Piedad, donde descansan sus restos; la iglesia de San Miguel Arcángel; Plaza de Mayo; la Catedral Metropolitana; la parroquia de Nuestra Señora de Montserrat y la Santa Casa de Ejercicios Espirituales, institución que ella impulsó.

Aunque nunca fue monja, Mamá Antula desarrolló una intensa actividad religiosa y fundó las Hijas del Divino Salvador. Su legado forma parte de la historia espiritual y social de la Buenos Aires colonial.

Iglesias coloniales

Para conocer el patrimonio arquitectónico porteño, también se ofrece un free tour por cuatro iglesias coloniales, con una duración aproximada de dos horas y media. El circuito incluye la Iglesia de San Ignacio de Loyola, la Basílica y Convento de San Francisco de Asís, la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de la Defensa y la Reconquista y la Iglesia de Nuestra Señora de Belén, en San Telmo.

Además de sus estilos arquitectónicos y retablos, los templos conservan episodios de la historia argentina. En la Basílica de Nuestra Señora del Rosario todavía se observan impactos de balas de cañón en una de sus torres, vestigios de las invasiones inglesas. En su atrio se encuentra el mausoleo de Manuel Belgrano.

Luján: basílica y reliquias

La Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación del país y santuario de la patrona de Argentina, es otra de las paradas destacadas.

La Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Se puede realizar una excursión desde Buenos Aires para conocer la historia de la Virgen y recorrer espacios como la cripta, que reúne más de 70 imágenes marianas de distintos países, y el Museo Histórico de la Basílica. Allí se conservan piezas como la Corona Original de la Virgen, utilizada en su Coronación Pontificia de 1887, y la Rosa de Oro concedida por el papa Juan Pablo II.

Las excursiones ofrecen dos alternativas para subir a las torres: la galería A Giorno, ubicada a 32 metros de altura, o el circuito Mirador 360°, que alcanza los 65 metros e incluye el campanario, con sus 20 campanas, y una vista panorámica de la ciudad.

Córdoba

Córdoba conserva algunos de los testimonios más importantes de la presencia de la Iglesia en Argentina. Uno de ellos es el conjunto de Estancias Jesuíticas del Norte, que permite viajar hasta el siglo XVII y conocer la influencia de la Compañía de Jesús en la provincia.

Las excursiones incluyen la Estancia Jesuítica Casa de Caroya, que funcionó como residencia de verano de los estudiantes del Colegio de Monserrat; la Estancia Jesuítica de San Isidro Labrador, en Jesús María, vinculada con la producción vitivinícola; la Posta de Sinsacate y la Estancia Jesuítica Santa Catalina, fundada en 1622 y reconocida por su iglesia barroca.

El conjunto fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO y constituye un testimonio de la influencia jesuítica en la vida religiosa, educativa, productiva y cultural de Córdoba.

Cura Gaucho

Otro recorrido permite conocer la vida de José Gabriel del Rosario Brochero, conocido como el Cura Gaucho y primer santo nacido, vivido y fallecido en Argentina.

El Camino de Brochero conecta Villa Santa Rosa de Río Primero, la ciudad de Córdoba y Villa Cura Brochero a lo largo de unos 240 kilómetros. Está integrado por 15 circuitos que reconstruyen distintas etapas de su vida, desde su nacimiento y formación hasta su obra pastoral y social.

En Villa Cura Brochero se encuentran algunos de los principales espacios relacionados con su legado: el Santuario Nuestra Señora del Tránsito y Santo Cura Brochero, el Museo Brocheriano y la Manzana Brocheriana, integrada por edificios vinculados con su obra. También se puede visitar el Parque Temático Brochero Santo, un predio de dos hectáreas ubicado junto al santuario, concebido como un recorrido por la vida, obra y milagros del santo cordobés.

La visita papal invita a mirar estos destinos desde otra perspectiva. Buenos Aires, Luján y Córdoba conservan historias, personajes y construcciones que permiten conocer cómo la fe también dejó su marca en la identidad cultural argentina.

Turismo religioso: una oportunidad

Más allá de la visita papal, el acontecimiento vuelve a poner en primer plano el potencial del turismo religioso. Según estimaciones de la Secretaría de Turismo de la Nación, este segmento representa alrededor del 20% del movimiento turístico mundial.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) estima que la visita podría generar un movimiento económico de hasta 270 millones de dólares en el país, impulsado por el desplazamiento de millones de fieles durante las celebraciones y los encuentros apostólicos.

Como referencia, Data Appeal Mabrian destacó el antecedente de España: “Su reciente paso por Madrid atrajo un estimado de 1,8 millones de asistentes”.

Argentina cuenta, con más de 1.100 eventos y fiestas patronales, una oferta que permite articular experiencias vinculadas con la fe y la cultura de diferentes destinos. En este escenario, la llegada de León XIV podría funcionar como una vidriera internacional.