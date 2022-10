Incendio intencional en una vivienda de Centenario dejó perdidas totales y peleas

Una vez más el barrio Vista Hermosa de Centenario es protagonista de un incendio intencional. La semana pasada incendiaron un minibus que destruyó gran parte de rodado. En esta ocasión se produjo el incendio de una vivienda que dejó perdidas totales y peleas que incluyeron disparos.

La llamada a los bomberos voluntarios de Centenario se realizó en horas de la madrugada del domingo, por un incendio intencional en una vivienda de la calle Ernesto Göebel, entre El Salvador y Guatemala del barrio Vista Hermosa, informó el medio Centenario Digital.

Los bomberos arribaron al lugar y mientras realizaban sus tareas, quedaron en medio de una pelea entre personas que incluyó tiros, por lo que tuvo que intervenir personal policial de la Comisaría Quinta realizando disparos para calmar la situación.

Patricio Álvarez, jefe de bomberos, dialogó con FM Red Social 97.9 y comentó que al arribar al lugar a las 4:20 de la madrugada, había personas que eran integrantes del grupo familiar del dueño de la vivienda y manifestaban que el señor «aun se encontraba dentro adentro». Esta situación se torno complicada para los bomberos porque además de controlar el incendio debían «tratar de evitar que ingresaran al domicilio porque pensaban que estaba su familiar», explicó Álvarez.

Por la situación algunos vecinos se mostraban enfurecidos contra el personal policial, lo que provocó momentos de tensión porque no comprendían que no podían ingresar. El incendió dejó como resultado perdidas totales pero no dejó ninguna victima que lamentar.

Según lo informado, se determinó que el fuego empezó tras un enfrentamiento anterior, sin embargo el hecho sigue en materia de investigación porque en primera instancia, se marcó a una persona sospechosa pero luego de dar con ella se la descartó.