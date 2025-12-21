Llegan a Neuquén los aviones alquilados para combatir incendios: uno de los contratos quedó desierto

Con las temperaturas en aumento y una situación hídrica que promete no dar respiro, el gobierno de Neuquén comunicó ayer sábado la incorporación de dos de los cuatro medios aéreos que licitó para afrontar la temporada de verano y combatir posibles incendios.

El anuncio se realizó con un comunicado oficial y un posteo del gobernador Rolando Figueroa, en el contexto de un plan «destinado a mejorar la capacidad operativa del Sistema Provincial de Manejo del Fuego, dependiente de la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos», sumó el escrito del Ejecutivo.

La llegada de las aeronaves se gestionó a través de una licitación pública que se realizó en noviembre. Los contratos tendrán una duración de cinco meses, por lo que estarán operativos, al menos, hasta fines de marzo.

De acuerdo a lo informado, dos de los aparatos ya se encuentran disponibles en la provincia. Además, se espera que un tercer avión arribe el próximo lunes a territorio neuquino, posiblemente para operar desde Loncopué o Chos Malal.

En cambio, se declaró desierto el alquiler de un helicóptero, ya que el pliego no registró ofertas.

Aviones alquilados para combatir incendios en Neuquén: el mensaje de Rolando Figueroa

«Frente a la emergencia ígnea, fortalecimos la capacidad del Estado para prevenir y combatir incendios forestales, incorporando aeronaves que refuerzan la respuesta territorial y protegen a nuestras comunidades y recursos naturales», destacó en su cuenta de la red social X, Rolando Figueroa.

El mandatario neuquino, en el mismo mensaje, resaltó la aplicación de «una política pública integral», que prioriza «la prevención, la coordinación regional y la presencia activa del Estado», con más «herramientas, planificación y compromiso».

Por su parte, el Gobierno indicó que el combate de incendios forestales se desarrollará de forma coordinada con las provincias de Chubut y Río Negro, con las cuales integrará el Comando Unificado Regional.

Ese organismo contempla a los servicios de manejo del fuego de las tres jurisdicciones y forma parte de un plan conjunto que, entre sus alcances, prevé movilizar a 600 brigadistas y medios aéreos propios o alquilados.

Para asegurar una respuesta rápida al avance del fuego, que la temporada pasada quemó cientos de hectáreas en la zona cordillerana, se implementará un «esquema de cooperación y disponibilidad recíproca entre provincias», precisó la información oficial.