Incendio en Bariloche: «El domingo habrá condiciones que pueden complicar el escenario»

El Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) de Río Negro confirmó este sábado que el incendio registrado el viernes en una de las laderas del cerro Runge, en San Carlos de Bariloche, se encuentra controlado y sin riesgo de propagación.

Según el parte oficial emitido por el organismo, el foco ígneo se originó a raíz de una chispa producida por una amoladora, en un hecho calificado como negligente, que puso en serio peligro a viviendas cercanas y a un sanatorio de la zona. Gracias a la rápida intervención del SPLIF, junto a otros organismos de emergencia, las llamas fueron sofocadas antes de que causaran daños mayores.

Como consecuencia del hecho, una persona fue imputada por su responsabilidad en el inicio del incendio.

Tareas de vigilancia y enfriamiento

Si bien el fuego ya está controlado, las cuadrillas continúan trabajando en el lugar con tareas de vigilancia y enfriamiento, con el objetivo de evitar posibles reactivaciones ante cambios en las condiciones climáticas.

Alerta máxima por el riesgo de incendios

Las autoridades provinciales advirtieron que el índice de peligrosidad de incendios forestales continúa siendo alto tanto en Bariloche como en El Bolsón. Para este domingo se esperan condiciones que podrían complicar el escenario:

Bariloche: ráfagas de viento de hasta 46 km/h y temperaturas cercanas a los 15°C.

ráfagas de viento de hasta 46 km/h y temperaturas cercanas a los 15°C. El Bolsón: clima inestable, con máximas de hasta 28°C y ráfagas que podrían alcanzar los 52 km/h.

Llamado a la responsabilidad ciudadana

Desde el Gobierno de Río Negro reiteraron el llamado a la responsabilidad y el cumplimiento de las restricciones vigentes, recordando que “un pequeño descuido puede originar una catástrofe”.

Ante la detección de cualquier columna de humo o indicio de incendio, se solicita comunicarse de inmediato con la línea 103.