Incendios en Chubut: Córdoba ayuda con un avión hidrante, un helicóptero y más de 60 bomberos

El Gobierno de Córdoba envió un avión hidrante anfibio, un helicóptero especializado y 63 bomberos voluntarios para colaborar en el combate de los incendios forestales que afectan a Chubut. El operativo fue coordinado tras el contacto entre los gobernadores, Martín Llaryora e Ignacio Torres, y apunta a reforzar la contención del fuego en la región cordillerana.

Córdoba y Chubut juntos contra los incendios en la cordillera

La decisión se tomó luego de una comunicación entre los mandatarios, en la que Llaryora expresó su solidaridad y ofreció apoyo logístico y humano.

Los bomberos cordobeses partieron desde el parque Sarmiento rumbo a El Hoyo, base operativa del operativo.

El operativo incluye el traslado de personal especializado y la logística necesaria para el funcionamiento de ambas aeronaves. El refuerzo aéreo se considera estratégico para actuar en terrenos complejos de la región, donde el avance del fuego presenta mayores dificultades.

Un avión hidrante y un helicóptero para zonas complejas de Chubut

El avión hidrante tipo anfibio cuenta con una capacidad de descarga de 3.100 litros de agua, espuma o retardante. Su diseño permite operar en valles angostos y realizar lanzamientos precisos a baja altura, con recarga cercana que posibilita entre cinco y diez descargas por hora.

El helicóptero AS350 B3, en tanto, puede descargar hasta 1.000 litros y se destaca por su rendimiento en altura y versatilidad. Es utilizado para apoyo a brigadas terrestres, ataque inicial rápido y protección de viviendas en áreas de acceso complejo.

Incendios en la Patagonia en El Hoyo,(AP Photo/Maxi Jonas)

Los 63 bomberos voluntarios partieron este viernes hacia la localidad de El Hoyo, donde se montará la base operativa. El contingente viaja en 17 camionetas 4×4 y recorrerá más de 1.700 kilómetros. La misión tendrá una duración inicial de 10 días, con posibilidad de extensión.

El personal pertenece a cuarteles de distintas localidades cordobesas e incluye integrantes del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes, federaciones y planes provinciales.