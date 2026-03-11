Incendios en Chubut: el fuego reduce la cantidad total de especies de hongos, pero otros lo toleran

Las muestras del suelo se tomarno en 2021 y el informe fue elaborado por un equipo del Ciefap. Foto: gentileza

Después de un incendio forestal, el bosque no desaparece sino que se transforma. Un estudio de la becaria doctoral de Conicet, Carolina Arguiano, fue publicado en la revista científica alemana Fire Ecology. El artículo analiza la respuesta de los hongos del suelo en los bosques de la cordillera de Chubut, después de cinco incendios en El Turbio, Cholila, Los Alerces y Corcovado.

«En 2021 tomamos muestras del suelo en sitios afectados por incendios que habían ocurrido hacía menos de dos años. La intención fue evaluar qué sucedía con la comunidad de hongos del suelo tras el paso del fuego», explicó la bióloga Carolina Arguiano, investigadora en el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (Ciefap).

Sucede que el fuego modifica las propiedades físico químicas del suelo ya que incrementa el pH, disminuye el nitrógeno, la materia orgánica, el calcio y fósforo disponible y, eso afecta a la comunidad de hongos. En Chubut, no se había hecho un estudio similar y en esta oportunidad, se centró en el centro oeste de la provincia afectada por constantes incendios forestales.

A partir de más de 150 muestras de suelo y análisis de ADN, se comprobó que el fuego reduce la cantidad total de especies de hongos, especialmente las micorrizas (la asociación entre algunos hongos y las raíces de las plantas) que cumplen un rol clave en la absorción de agua y nutrientes por parte de los árboles.

No todas son malas noticias porque la comunidad fúngica no desaparece sino que se reorganiza. «Algunas especies se pierden, pero otras muestran tolerancia al disturbio y pasan a formar parte del nuevo escenario post-incendio. De hecho, las especies que sobrevivieron crecieron más», concluyó la investigadora.

En este sentido, géneros de hongos como «Cortinarius» y «Lyophyllum» fueron registrados en áreas quemadas. Sin embargo, Arguiano explicó que la regeneración ecológica no es inmediata y «la reconstrucción de las redes subterráneas puede llevar años, e influye directamente en la capacidad de establecimiento y supervivencia de nuevas plántulas».

Aseguró que «comprender estos procesos permite diseñar estrategias de restauración más ajustadas a la dinámica real del ecosistema, incluyendo el uso de micorrizas nativas tolerantes al fuego».

«Lo ideal es llevar al campo los plantines inoculados (esto quiere decir que, en ellos se coloca el micelio -la estructura de los hongos- para generar una asociación entre ese hongo y las raíces de las plantas). Esto aumenta la supervivencia de las plantas», señaló.

Las conclusiones del estudio elaborado por un equipo del Ciefap fue publicado por considerar que aporta conocimiento global respecto a cómo los ecosistemas se recuperan después de los incendios. Y a la vez, aporta información a nivel regional para generar herramientas que contribuyan a la recuperación del ecosistema.

El artículo que se publicó en la revista científica alemana advierte las proyecciones de cambio climático para Patagonia que predicen un aumento de 1 a 3 grados en la temperatura y una reducción del 10 al 30% en la precipitación para fines de este siglo, “lo que probablemente conducirá a incendios forestales más frecuentes e intensos”.

