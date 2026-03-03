Incendios en Chubut: el ingreso de un frente frío ayudó a contener el fuego en Los Alerces y Puerto Patriada

Un marcado descenso de la temperatura y las lluvias ayudaron para contener, al menos momentáneamente, los focos de incendio que se habían originado en el Parque Nacional Los Alerces y en Puerto Patriada, al noroeste de Chubut, donde el fuego ya consumió cerca de 60 mil hectáreas.

En ese sentido, el cambio en las condiciones climáticas -a dos semanas del comienzo del otoño- fue determinante para reducir la intensidad de los focos y facilitar la tarea de los brigadistas.

En tanto, los incendios en Puerto Café y en La Tapera, ambos dentro del Parque Nacional, se encuentran contenidos, mientras que el foco de Puerto Patriada —en jurisdicción provincial— está controlado, aunque todavía no fue declarado extinguido, según confirmaron las autoridades del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF).

El incendio de Puerto Café se había iniciado en diciembre pasado, como consecuencia de una descarga eléctrica durante una tormenta. En cambio, el foco en La Tapera comenzó hace dos semanas y, según denunciaron las autoridades ante el Juzgado Federal de Esquel, habría sido intencional. Al detectarse las llamas, los brigadistas identificaron tres focos simultáneos en distintas zonas, lo que despertó las sospechas.

En la zona trabajan brigadistas de la Administración de Parques Nacionales, organismos provinciales y la Agencia Federal de Emergencias (AFE), que aporta medios aéreos y logística.

Ignacio Torres apuntó contra los medios «sensacionalistas»

El gobernador Ignacio Torres se refirió la catástrofe causada por los incendios en su provincia y durante la apertura de sesiones de la Legislatura, se quejó por «el contraste de algunos medios sensacionalistas que parecían y querían que tuviéramos más fuego porque agarraban más rating y malinformaban, asustando incluso a pueblos que no estaban cerca del incendio. Vaya a saber por qué, a diferencia de otros medios que tomaron la responsabilidad de informar bien, técnicamente bien, y ayudarnos».

Por otra parte, remarcó que «hubo algunos ventajeros, que fueron a sacarse una foto al lado del fuego, o sacarse una foto dándole dos ladrillos a una pobre vecina para capitalizarlo políticamente y no volvieron nunca más. A esos dirigentes el tiempo los va a poner en su lugar y la gente los va a poner en su lugar».