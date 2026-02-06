Incendios en Chubut | Con más de 15 mil hectáreas afectadas, continúa el combate del fuego en Los Alerces

El presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN), Sergio Álvarez, destacó los avances en el combate del incendio forestal que afecta al Parque Nacional Los Alerces y el funcionamiento del nuevo modelo de administración del área protegida, tras dos jornadas de recorridas y reuniones con equipos en terreno, pobladores y prestadores turísticos.

Avanza el combate del incendio en el Parque Nacional Los Alerces

Acompañado por el vicepresidente de la APN, Pablo Ciocchini, Álvarez mantuvo encuentros de trabajo en Villa Futalaufquen con el objetivo de repasar propuestas y demandas que serán canalizadas a través de la Comisión Asesora Local (CAL), una instancia de participación comunitaria que comenzará a implementarse en el corto plazo. La CAL permitirá incorporar la mirada de distintos sectores vinculados a la planificación turística y a los planes de conservación del parque.

“Desde el primer momento enfocamos la gestión de esta crisis mediante un trabajo conjunto con la Agencia Federal de Emergencias y el Gobierno de la Provincia del Chubut. Tras un mes continuo de operativo integral, logramos organizar un esquema para contener a los pobladores y prestadores, con respuestas concretas, y sostener un plan de recuperación de la economía regional en el corto y mediano plazo”, señaló Álvarez durante su tercera visita a la Intendencia del parque.

En el marco de la emergencia, se aprobó además la eximición del pago de pastaje correspondiente a los períodos 2024 y 2025 para todas las poblaciones con ganado dentro del Parque Nacional Los Alerces, como medida de alivio ante los daños ocasionados por el fuego.

Actualmente, el incendio ya afectó a más de 15 mil hectáreas y continúa activo en distintos sectores del área protegida. Durante la jornada de este jueves se mantuvieron las operaciones de traslado de personal por vía aérea, lacustre y terrestre, con prioridad en las zonas de Lago Hito–Laguna Chica; Punta Mattos–Bahía Rosales; y Bahía Toro–Brazo Norte del Lago Futalaufquen.

Para este viernes se prevé un ascenso de temperaturas, con una máxima cercana a los 21 grados, baja humedad relativa y sin precipitaciones, mientras que para el fin de semana se esperan condiciones meteorológicas inestables. En ese contexto, continúan los trabajos de avance de líneas de defensa en los sectores 1B y 1C con herramientas manuales y líneas de agua, y el ingreso de personal por vía aérea en el sector 2A, además del monitoreo permanente de puntos calientes.

El operativo involucra a unas 240 personas en las zonas Norte y Centro del parque, en un trabajo conjunto entre la APN y la Agencia Federal de Emergencias del Ministerio de Seguridad de la Nación, en articulación con el Gobierno del Chubut. En total, sumando recursos provinciales, participan 293 personas, mientras que más de 300 brigadistas y guardaparques de todo el país permanecen en apresto como personal de reserva.

El despliegue incluye un importante apoyo aéreo, con helicópteros, aviones hidrantes y aeronaves de observación, además de la colaboración de fuerzas federales, brigadas provinciales, municipios, organismos nacionales y provinciales, bomberos voluntarios y prestadores turísticos de la zona.

Desde el Comando Operativo Conjunto solicitaron a la comunidad mantenerse informada a través de los canales oficiales, respetar las medidas de prevención y las restricciones de circulación vigentes. La Portada Norte del parque permanece cerrada, la Ruta 71 mantiene tránsito restringido y el uso recreativo del lago Futalaufquen está limitado entre las 8 y las 18 horas por la operación de medios aéreos.