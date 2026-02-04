Solidaridad nacional con los incendios en la Comarca Andina

“Ayuda a combatir los incendios en la Patagonia” se lee cuando uno toca el botón de Donar de Mercado Pago. La modalidad es sencilla: se puede donar el monto que uno quiera y destinarlo entre cuatro posibles instituciones: la Federación de Bomberos de Argentina, la Fundación Sí, Asociación Amigos de la Patagonia y Circuito Verde (estas tres últimas con sede en Bariloche y San Martín de los Andes).

Hasta el momento, Amigos de la Patagonia ya lleva recaudados 30 millones de pesos que serán invertidos en generadores, comida para los brigadistas y herramientas.

“La red de trabajo en terreno es enorme, por parte de los brigadistas y las familias damnificadas. La urgencia es inmensa, la necesidad es infinita y el presupuesto, finito”, comentó Sebastián Homps, director de Amigos de la Patagonia, organización que nació en 1999 para educar en temáticas ambientales, abocarse a la reforestación de ecosistemas nativos, junto a Parques Nacionales y voluntarios. También desarrollan campañas de prevención de incendios y apoyo a la comunidad.

Si bien la sede está en Neuquén, Homps argumentó que “la temática ambiental te va llevando para otros lados. Transciende las fronteras provinciales y lo cierto es que se generan alianzas cada vez más fuertes”.

El año pasado, durante los incendios en la Comarca Andina, esta organización de San Martín de los Andes recibió 90 millones de pesos, a través de donaciones por Mercado Pago, Modo y Banco Galicia. «Fue un acto de solidaridad enorme. De esta forma, llegamos a mucha gente que no nos conocía, pero tenía al alcance la mano, la opción dinámica de donar”, señaló.

Este año, ante los nuevos siniestros que ya arrasaron con casi 50 mil hectáreas, también se ofreció volver a activar el botón de donaciones. “Son mezclas de donaciones chicas, de 1.000 pesos quizás, pero lo cierto es que entre todos se puede hacer mucho”, celebró Homps.

En relación a la consulta por la gran cantidad de publicaciones pidiendo donaciones con alias para colaborar, consideró que “es entendible que a la gente le genere desconfianza: ‘¿Estoy ayudando realmente?’”. Por eso, acotó, la organización publicó el informe del destino de las donaciones. “La gente necesita saber a qué se destinó su dinero. Y de esta forma, se transparente”, dijo.

Las donaciones para los damnificados por los incendios. Foto: gentileza

Base en Bariloche

La Fundación Sí lleva recaudados 132 millones de pesos que destinarán a la compra de materiales de construcción, herramientas de trabajo y el reequipamiento de los hogares.

“El foco está puesto en la reconstrucción de viviendas: ayudamos con materiales, o los cables de entrada a las casas o, los alambrados para que no se pierdan los animales. Hicimos un relevamiento en Patriada, Epuyén y Cholila (es más bosque que casa) y detectamos 66 familias afectadas”, explicó Anahí Biotti, de la Fundación Sí en Bariloche, donde hay unos 60 voluntarios. Aseguró que ya están en la fase de compra de materiales y que luego, viajarán para entregarlos en persona y “asegurarse que las cosas lleguen a destino”.

Biotti recalcó que “llevan años” abocados a las donaciones ante los incendios y así como hay instituciones que se focalizan en donaciones para las brigadas y los animales, esta fundación, en cambio, puso el foco en las familias.

“La gente ya sabe que cumplimos porque somos transparentes y vamos subiendo lo que compramos. Por lo general, la mayor recaudación se da los primeros días. La gente está más conmovida; después cae el interés”, subrayó. Dijo que la gente dona lo que puede y lo consideró “admirable”; algunas empresas y artistas aportan “un poco más”.

Las donaciones para los damnificados por los incendios. Foto: gentileza

Con poco, se hace mucho

Circuito Verde trabaja desde 2016 para promover la educación y la conciencia ambiental entre los barilochenses. Esta asociación civil nació entre un grupo de jóvenes estudiantes de la carrera de Ingeniería en Ciencias Ambientales. En 2022 consiguió la personería jurídica.

El año pasado, la institución gestionó donaciones para los incendios de Mallín Ahogado y Epuyén. En esta ocasión, lograron recaudar 1.700.000 pesos.

“Los incendios lamentablemente pasan a ser parte de nuestra cotidianeidad en el verano y como asociación civil no nos podemos quedar de brazos cruzados, decidimos realizar una campaña de donaciones a nivel nacional. Desde Mercado Libre nos ofrecieron habilitar el botón de donaciones y nos pareció una buena opción para tener un alcance más masivo”, relató Ignacio Arreces, uno de los integrantes de Circuito Verde.

Las donaciones para los damnificados por los incendios. Foto: gentileza

Desde la institución evaluaron que “muchas veces, cuesta conseguir elementos costosos, como motobombas, motosierras, equipos de seguridad, ropa de trabajo, borseguíes, grupos electrógenos y heladeras”. Se decidió entonces gestionar “las compras más adecuadas y estratégicas para ir ayudando a los damnificados o a diversas instituciones a poder equiparse y poder estar mejor parados frente al avance del fuego”.

Lamentó que, a medida que pasa el tiempo y el incendio avanza, “deja de ser noticia y empieza a quedar un poco en un segundo plano”.

“En Epuyén, el año pasado se perdieron 80 casas, este año ya se han perdido 34. En un pueblo de 3000 habitantes que se prendan fuego 100 casas, o sea 500 personas se quedaron sin casa, es un número muy significativo. Y nos parece que la sociedad argentina es muy solidaria y debería poder aportar su granito de arena antes de la ayuda estatal que siempre tarda más”, reflexionó Arreces.

Invitó a continuar con las donaciones: “Con lo que uno pueda, siempre ayuda. Parece poco, pero cuando se suman muchas personas es un monto muy considerado y que puede llegar a ayudar muchísimo a las familias damnificadas de este incendio”.