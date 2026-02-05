Incendios en Chubut: envían brigadistas de Neuquén a Los Alerces, ¿qué pasa con el fuego en Puerto Patriada y Cholila?

Los focos de incendios forestales siguen activos en Chubut. Los brigadistas están en lucha permanente contra el fuego en las regiones de Puerto Patriada y Los Alerces que afectan a poblaciones cercanas como Cholila, lugar donde tuvieron que evacuar a varias familias por prevención.

En las últimas horas, la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo informó que se enviaron brigadistas de Neuquén para reforzar el combate de incendios en la provincia vecina.

Neuquén envía brigadistas a Chubut

Desde Neuquén informaron que el viernes enviarán 20 brigadistas más a la zona afectada por los incendios en el Parque Nacional Los Alerces. Los nuevos se sumarán a los 15 neuquinos que ya se encuentran en el lugar y también se incorporará personal del SIEN.

La asistencia la confirmó la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, que explicó que la medida se tomó como parte del apoyo que Neuquén brinda desde hace más de un mes ante la gravedad de la situación.

Actualmente hay brigadistas neuquinos operan en la zona de Cholila, donde el fuego aún permanece activo provocando evacuaciones en sectores como Puerto Patriada y Lago Puelo. «El despliegue forma parte de un operativo interjurisdiccional que reúne a cerca de 500 brigadistas, junto a medios aéreos, maquinaria y recursos logísticos en zonas críticas», explicaron.

Incendio en Los Alerces: la situación cerca de Cholila

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut informó el miércoles por la noche que permanece activo el incendio del parque Los Alerces que pasó a jurisdicción provincial y está afectando principalmente el sector de Villa Lago Rivadavia.

En su reciente informe detalló:

Entre zona de la Villa L. Rivadavia y Simón Marchand, se registró «un punto caliente fuera del perímetro. Los medios aéreos operaron en el lugar para bajar la intensidad».

se registró «un punto caliente fuera del perímetro. Los medios aéreos operaron en el lugar para bajar la intensidad». En el sector llamado “vaca muerta” el personal realizó recorridos y refuerzo de líneas cortafuegos con herramientas manuales con apoyo de cisternas y tótem.

E n la Pampa de Sarsa, se realizaron recorridos y refuerzos de líneas con herramientas manuales.

se realizaron recorridos y refuerzos de líneas con herramientas manuales. En el flanco izquierdo hacia la cola del incendio , personal de Santa Cruz y Neuquén realizó recorridos para detección de puntos calientes, se reforzaron líneas y enfriamientos con equipos de agua.

, personal de Santa Cruz y Neuquén realizó recorridos para detección de puntos calientes, se reforzaron líneas y enfriamientos con equipos de agua. En el sector Villarino , el morro y zona de la hondonada el personal repasó las líneas cortafuegos con herramientas manuales. Se contó con el apoyo de autobombas, cisterna y tótem.

, el morro y zona de la hondonada el personal repasó las líneas cortafuegos con herramientas manuales. Se contó con el apoyo de autobombas, cisterna y tótem. En el de sector de Goya, se construyeron líneas cortafuegos con herramientas manuales sobre focos activos en el flanco derecho, con apoyo de una cargadora y autobombas y camionetas con kits de prov. Bs. As.

Finalmente informaron que «los medios aéreos operaron a requerimiento del personal de línea en los distintos sectores» y el total de personal afectado al operativo es de 297.

Cómo sigue el fuego en Puerto Patriada

Por otra parte, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut informó el lunes por la noche que el incendio en Puerto Patriada está contenido en un 85%.

El área dependiente de la Secretaría de Bosques detalló que el fuego arrasó con varias hectáreas, aunque falta determinar la cifra exacta al igual que la causa del incendio. En el operativo están trabajando 169 brigadistas y si bien el foco está contenido, continúan las condiciones de peligro debido al clima.

A su vez detalló que el miércoles se «continuaron con los recorridos en la zona de El Coihue y La Burrada» e informaron que por la tarde hubo reactivaciones en la zona de El Coihue, dentro del perímetro, y «donde el personal pudo trabajar construyendo líneas y enfriamientos, con equipos de agua sin dificultades».

Por su parte en la zona conocida como “Tinelli”, el personal continúo recorriendo y trabajando en una zona alta con puntos calientes. «Se trabajó en la construcción de líneas cortafuegos con herramientas manuales y el personal contó con el apoyo de medios aéreos», comentaron.

En tanto en el sector de El Retamal, flanco izquierdo hacia la cabeza, «se trabajó sobre puntos calientes ubicados en una zona alta y de difícil acceso».

El SPMF explicó que este jueves continuarán con los recorridos en los sectores de La Burrada y El Coihue, también con los trabajos en la zona conocida como “Tinelli” y en El Retamal. «El personal realizará recorridos, reforzará las líneas construidas con herramientas manuales y equipos de agua», precisaron.