Incendios en la Patagonia: el juego de las diferencias entre Argentina y Chile

Hubo incendios, fuertes y terribles, en Chile y en nuestro país. El fuego es similar en su ánimo destructivo y avanzó con violencia en bosques de los dos países.

En Chile, Gabriel Boric, presidente hasta el mes que viene y José Kast quien gobernará desde ese mes, se juntaron varias veces en dos semanas para juntos aportar al combate contra el fuego. El izquierdista Boric y el casi ultra derechista Kast, no midieron diferencias ideológicas sino que tomaron por las astas los catastróficos incendios del sur chileno que a su paso dejaron el dolor de veintipico de muertos y miles de evacuados.

Juntos recorrieron la zona y se pusieron de acuerdo en utilizar las mismas palabras para expresar públicamente que ponían en marcha un plan de urgencia, que comienza Boric y continuará Kast y se trata de reponer, reconstruir y construir viviendas que fueron demolidas por los incendios. No discutieron por el texto en donde hicieron esa declaración ni se quedaron atascados en comprobar si había palabras y términos que eran de izquierda o de derecha. Resolvieron, ambos, como gobernantes comprometidos con gestionar eficazmente y, al menos en este caso, con la empatía suficiente para con los damnificados.

En Argentina, el fuego comenzó, sin tanta trascendencia nacional, en los últimos días del 2025 pero cobró resonancia cuando el 5 de enero, en Puerto Patriada el incendio avanzaba peligrosamente. Casi un mes tardó el gobierno de Milei, a colocar en su agenda este tema tan caro a las necesidades de los habitantes de la Patagonia. Recién ahí declaró la emergencia ígnea y dice que destinará recursos para brigadistas, bomberos y voluntarios que fueron los que se pusieron en la primera línea de combate para evitar que el fuego cause mayores daños. Así como Boric y Kast, juntos, estuvieron en las zonas incendiadas desde el primer momento, en nuestro país ningún funcionario oficial tuvo la ocurrencia de trasladarse hasta la zona perjudicada por el fuego. Ninguno.

En el medio de ese tiempo, Milei se descomprometió con el tema, tuvo tiempo para viajar a Davos, ir a Jesús María en Córdoba a cantar en un festival, concurrir a Mar del Plata a bailar y cantar en un teatro y se hizo presente en una suerte de estudiantina reaccionaria que es el festival de la Derecha Fest, una reunión tipo zombi donde en lugar de hablar del sufrimiento de los afectados prefirió dedicar su oratoria a insultar a un empresario argentino. En todos estos casos fue notorio la frivolización con que trató la desventura que vivían miles de conciudadanos.

Desfinanciamiento del Plan Manejo del fuego

Es importante destacar que desde que asumió Milei, se desfinanciaron todos los programas de lucha contra incendios y el Plan de Manejo del Fuego, en ambos casos se les quitaron recursos económicos en un 75%. El ajuste mata y quema.

Ni Kast dejará de ser de derechas ni Boric abandonará su izquierdismo, pero la presencia de los dos en unidad de gestión ante una calamidad como los incendios en su pais otorgan mayor tranquilidad a sus gobernados y ofrece cierta previsibilidad en las soluciones.

En Argentina, lo más cerca que estuvo Milei de los sufrientes patagónicos fue en una foto realizada con IA donde aparece, de traje y corbata, dándole la mano a un brigadista de Parques Nacionales que combate el fuego. Truchada total.

Una canallada estética y simbólica.

Una vergüenza institucional.

Un desatino ético.

ExDiputado Nacional, PJ, Río Negro – Patagonia argentina