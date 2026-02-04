Incendios en la Patagonia: siguen focos activos en zonas norte y centro del Parque Nacional Los Alerces

Personal de Guardafauna, Bomberos Voluntarios y brogadistas sostienen la línea de frente a los sectores con fuego activo, mediante un trabajo conjunto entre organismos nacionales y provinciales. Los operativos llevan en activo221 voluntarios contra el avance del fuego.

El fuego arrasó más de 15.000 hectáreas de bosques y zonas verdes, donde todavía se registran focos activos en zonas Norte y Centro del Parque Nacional. En el lugar se encuentra la Administración de Parques Nacionales (APN) y la Agencia Federal de Emergencias (AFE) del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Los puntos afectados por el incendio se concentran en: Lago Hito, Lago Menéndez; Punta Mattos, Bahía Rosales, Bahía Toro – Brazo Norte y Lago Futalaufquen.

El Gobierno de la Provincia del Chubut dispuso la planificación de recursos compartidos con su jurisdicción, donde trabajan un total de 284 personas. A su vez trabajan en el lugar:

Un helicóptero B3Ibex con Bambi (APN)

Dos helicópteros 407 con Bambi (AFE)

Dos helicópteros 407 con Bambi Ejército Argentino (Min Def – AFE)

Un helicóptero Bell UH1H del Ejército Argentino (Min Def – AFE)

Dos aviones hidrantes AT-802 (AFE)

Dos aviones hidrantes AT-802 Fireboss (AFE)

Un avión observador (APN).

Mapa del avance del fuego en del Parque Nacional Los Alerces

Las condiciones climáticas de Los Alerces

En el comunicado oficial delParque Nacional Los Alerces, mencionaron que el viento presenta direcciones variables con intensidades estimadas entre 5 y 10 km/h, incrementándose posteriormente desde el sector Oeste por debajo de los 20 km/h, con ráfagas asociadas y posibles efectos locales debido a la topografía del área.

La presencia del viento es uno de los variables más perjudiciales para los bomberos. Las ráfagas incrementan el avance del fuego y dificultan la labor de los brigadistas, e incluso siendo un factor de riesgo para su vida por lo impredecible que puede ser el avance de las llamas.

También destacaron que la temperatura máxima alcanzará valores cercanos a los 20 °C, mientras que la humedad mínima se ubicará en torno al 45 %. Los modelos meteorológicos estiman una baja probabilidad de lluvias aisladas, siendo esto una señal negativa para los bomberos.

«Las precipitaciones del día de ayer alcanzaron alrededor de 5 mm acumulados de promedio en las últimas 24 horas, por lo que se espera un comportamiento del fuego con un moderado potencial de avance.» afirmó el comunicado oficial.

Las medidas de precaución para lo turistas

Ante la incertidumbre y avance del fuego, destacaron que las personas próximas al área de incendio deben tomar las medidas de prevención y las normas especiales de circulación vial en las zonas próximas al incendio.

A su vez reiteraron que la velocidad máxima en los caminos internos del Parque Nacional es de 40 kilómetros por hora, y los vehículos oficiales afectados al apoyo logístico tienen prioridad absoluta de paso en todos los trazados viales.

Debido al fuego, la Portada Norte permanece cerrada para el ingreso y egreso de vehículos. La Ruta 71 desde dicha portada hasta el Arroyo Centinela se mantiene con tránsito restringido. Por operación de medios aéreos está limitado el uso náutico recreativo del Lago Futalaufquen entre las 8 y las 18h.