Incendios en la Patagonia: bomberos de Villa Pehuenia confirmaron foco de incendio en Cerro Chañy

Un nuevo escenario preocupante se hizo presente en la Patagonia. En una semana con miles de hectáreas arrasadas, rutas cortadas y personas evacuadas, se confirmó un nuevo foco de incendio en el Cerro Chañy, en las inmediaciones de Villa Pehuenia.

Tras una tormenta eléctrica en el lugar, durante el martes 6, vecinos alertaron al Cuartel de Bomberos N.º 20 “Héroes de Malvinas” de Villa Pehuenia y Moquehue, sobre la presencia de humo en un sector boscoso del Cerro Chañy.

Tras los avisos, personal del Sistema Provincial de Manejo del Fuego, junto a brigadistas y bomberos, realizaron rastreo aéreo con drones en el lugar para confirmar el origen del humo y su localización exacta. Tras encontrar el paradero, confirmaron el fuego en las cercanías al lago Aluminé.

Una vez realizada la maniobra con el dron, el cual tuvo inconvenientes y maniobras interrumpidas por condiciones operativas, bomberos y rescatistas partieron al lugar del origen del humo para evaluar y actuar contra el avance. Para colaborar con el personal, trabajan en la zona aviones hidrantes con recarga en el Lago Aluminé, a pocos metros de la columna de humo.

Hasta el momento, las llamas están localizadas a kilómetros de las ciudades de Villa Pehuenia y Moquehue, pero el Cuartel de Bomberos comunicó que se le solicita a la comunidad: “Mantener la calma, extremar las medidas de prevención, evitar hacer cualquier tipo de fuego y cuidar el entorno de la región neuquina.”

Incendio en el Cerro Chañy en Pehuenia: lo que se sabe

El lugar donde se confirmó el nacimiento del fuego no es transitado y de difícil acceso, sumado a que el equipo de monitoreo no avistó personas cercanas al lugar ni otros focos de incendio. Hasta el momento no se encontraron indicios de causa intencional.

Una de las principales teorías del causante del fuego fue la tormenta eléctrica que recorrió el lugar el martes 6, ya que la caída de rayos es uno de los causantes más comunes de incendios en partes no accesibles por tierra ni aire.

Caso similar sucedió en Aluminé, donde se registraron 3.200 caídas de rayos en zonas boscosas que desataron incendios. Tanto personal de bomberos locales como de la Provincia de Neuquén acudieron al sitio para combatir el avance.

El Cuartel de Bomberos N.º 20 de Villa Pehuenia informó a la comunidad que, ante la presencia de humo o de personas realizando fuego en zonas indebidas, se deben comunicar a los siguientes números:

Bomberos Voluntarios

2942 56-4109

Manejo del Fuego

299 409-2011

Defensa Civil

2942 66-4068