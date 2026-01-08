Incendios en la Patagonia: fuego descontrolado sobre la Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo

La situación en la zona cordillerana de Chubut es crítica. Durante las últimas horas, el incendio forestal que afecta la región de Epuyén y El Hoyo se descontroló completamente y obligó al corte total de la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 1.881.

Las llamas avanzan de manera intensa y errática, impulsadas por las condiciones climáticas y la extrema sequedad del terreno. Brigadistas de Chubut, Río Negro y Neuquén trabajan contrarreloj para evitar que el fuego llegue a las zonas urbanas y a las viviendas.

Un helicóptero opera en el área con prioridad sobre un sector sensible: la protección de la Escuela 81 de El Pedregoso, amenazada por el avance del frente de fuego.

Incendios en la Patagonia: “No hay recursos que alcancen”

En diálogo con TN, Ariel Ruiz, jefe de operaciones del SPLIF Río Negro, describió el escenario como dramático: “Fue un año de muchísima sequía que afectó mucho a toda la zona. Lo que tratamos de hacer es resguardar las vidas de las personas y luego las viviendas. No hay recursos que alcancen. Priorizamos la vida, los bienes y después el bosque”.

Evacuaciones preventivas en Chubut por los incendios en la Patagonia

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, confirmó que se dispuso la evacuación preventiva de ocho familias de la zona de Coihue, en las inmediaciones de Epuyén, ante el riesgo inminente de que el fuego alcance sectores poblados.

Más de 3.500 hectáreas arrasadas

El incendio se inició el lunes pasado en la zona de Puerto Patriada y ya consumió más de 3.500 hectáreas de campo y bosque nativo. La Fiscalía a cargo de Carlos Díaz Mayer confirmó que el fuego fue iniciado de manera intencional, mediante el uso de acelerantes.

Actualmente trabajan en el lugar más de 300 personas, entre brigadistas provinciales y nacionales, bomberos voluntarios, personal de Defensa Civil, equipos de Vialidad y fuerzas de seguridad.

Durante toda la jornada operaron seis medios aéreos: cinco aviones hidrantes y un helicóptero. Además, se sumó un Boeing 737 FireLiner, con capacidad para descargar 15.000 litros de agua o retardante por pasada.

Ruta 40 cortada y riesgo extremo

Por el momento, la Ruta Nacional 40 entre Epuyén y El Hoyo permanece totalmente cortada debido a la cercanía de las llamas y a las condiciones meteorológicas adversas.

El operativo continúa con todos los recursos provinciales y nacionales desplegados, en un trabajo coordinado entre Chubut, Río Negro, Neuquén, Santiago del Estero y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

Las autoridades advierten que la situación es extrema y cambiante minuto a minuto, y piden a la población respetar los cortes, las evacuaciones y las indicaciones de los equipos de emergencia.