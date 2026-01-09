Incendios en la Patagonia: 3.800 rayos desataron incendios en Aluminé y Neuquén refuerza la flota aérea

La provincia de Neuquén enfrenta un escenario crítico tras una tormenta eléctrica sin precedentes. Con fondos propios, el Ejecutivo neuquino despliega aviones y helicópteros para contener el avance del fuego en áreas naturales protegidas, mientras envía refuerzos a Chubut. Los detalles.

Neuquén combate incendios en Aluminé con flota aérea propia

Tras una inusual tormenta eléctrica que descargó 3.800 rayos sobre el territorio provincial en menos de 72 horas, la zona de Aluminé se convirtió en el principal frente de batalla para los brigadistas.

Lo que comenzó como un fenómeno meteorológico se transformó rápidamente en una amenaza ambiental. Según informó Luciana Ortiz Luna, Secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, la caída masiva de rayos generó múltiples focos de incendio, de los cuales dos permanecen activos en la región de Aluminé, afectando Áreas Naturales Protegidas.

La funcionaria describió estos siniestros como “incendios de sexta generación”, caracterizados por una agresividad y explosividad inéditas. “Es casi como una bomba que explota literalmente y en pocos minutos arrasa extensiones enormes”, advirtió Ortiz Luna, señalando que la sequía acumulada actúa como el combustible perfecto para este comportamiento extremo del fuego.

Ante el recorte de fondos nacionales y la demora en la llegada de recursos federales —que actualmente se encuentran concentrados en el incendio de Chubut—, el Gobierno de Neuquén implementó una estrategia de autonomía operativa.

“No vamos a estar dependiendo de otras decisiones. Con fondos provinciales pudimos alquilar tres aviones y un helicóptero”, afirmó Ortiz Luna.

Esta flota propia permite una respuesta inmediata, reduciendo el tiempo de reacción de días a minutos. La comparativa es elocuente: mientras que el Gobierno Nacional dispuso de 20 medios aéreos para todo el país, Neuquén por sí sola gestiona cuatro, garantizando que el combate en Aluminé no se detenga pese a la demanda de recursos en otras provincias. Chile contrató 170 medios aéreos.

Incendios en la Patagonia: Neuquén envió brigadistas a Chubut

Pese a tener focos activos en casa, Neuquén envió una delegación de 25 brigadistas al Noroeste del Chubut para colaborar en los incendios que amenazan con arrasar pueblos enteros en la zona de El Hoyo y Epuyén. A las 3 de la mañana de este viernes, un nuevo equipo de 10 combatientes partió para realizar el recambio de personal que lleva más de 24 horas trabajando sin descanso.

Desde la Secretaría de Emergencias recordaron que existe una prohibición absoluta de realizar fuego en cualquier espacio abierto, incluyendo campings y costas de ríos. El mensaje es tajante: la provincia no tolerará negligencias. Las multas para quienes inicien fuego, incluso de manera accidental por quema de residuos, pueden alcanzar los 1.700 millones de pesos.

Actualmente, el personal de Manejo del Fuego y los equipos médicos del SIEN se encuentran en alerta máxima, monitoreando minuto a minuto los focos en Aluminé, con la esperanza de que las condiciones climáticas permitan el trabajo de los aviones hidrantes desde las primeras horas de la mañana.