Incendios en la Patagonia: el relato en primera persona del fuego en Epuyén y el temor a que «se vuelva a quemar»

Para los vecinos del El Hoyo y Epuyen, el humo que hoy cubre el cielo no es solo un fenómeno climático; es el recordatorio de una herida abierta. Azu Gatti, habitante del lugar, describió con crudeza cómo el fuego se encuentra nuevamente en la ladera del cerro Pirque, a escasos 200 metros de las viviendas, separado solo por un río, en diálogo con RÍO NEGRO RADIO.

«Nosotros estamos acá en la parte que se quemó el 15 de enero del año pasado, donde yo perdí mi casa y otras 80 familias también perdieron las suyas. Ahora estamos mojando todo para que no se vuelva a quemar», relata Azu. La sensación de deja vú es total: casas que todavía no terminaron de reconstruirse vuelven a estar bajo la amenaza de las chispas y el viento.

Incendios en la Patagonia: autogestión y el «segundeo» a los brigadistas

Ante lo que los vecinos perciben como una falta de recursos oficiales, la Junta Vecinal del Lago pasó de la reconstrucción al combate activo. Según Gatti, la comunidad ha tenido que suplir la falta de equipamiento del Estado.

«Realmente las instituciones estatales están muy vaciadas. Los que están cobran dos mangos con cincuenta, no tienen equipo suficiente. Es necesario que la comunidad se organice».

Los vecinos iniciaron una recaudación de fondos para comprar sus propias herramientas de defensa. «Estamos haciendo una colecta para comprar una motobomba porque somos los vecinos quienes estamos como segundeando el trabajo de los brigadistas», explica.

Las secuelas invisibles de los incendios del 2025

La repetición del desastre trae consigo una crisis sanitaria que persiste cuando las llamas se apagan. El testimonio alerta sobre un sistema de salud local desbordado y secuelas físicas y mentales graves en los damnificados.

«Viene aparejada una crisis sanitaria. Hubo ACVs, gente a la que se le disparó la cabeza para cualquier lado, enfermedades respiratorias. Y el hospital está bastante vaciado; en un buen tiempo no tuvimos atención porque no había médicos», lamenta Gatti.

Al momento de la entrevista, la ausencia de viento representaba una ventaja, aunque el fuego permanecía a solo 200 metros de las casas, separado por el río. «Esperemos que siga así sin el viento, porque si no puede llegar a ser un gran desastre para nuestro pueblo», concluyó.