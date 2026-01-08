Diputados presentaron un proyecto para declarar la emergencia ígnea por los incendios en la Patagonia

Despliegue de brigadistas y recursos para lograr extinguir los incendios en la Patagonia. Foto. Gentileza Gobierno de Chubut.

Diputados de la Patagonia del bloque Unión por la Patria presentaron un proyecto para que se declare la Emergencia Ígnea, Ambiental y Socioeconómica para la región afectada por los incendios durante este verano 2026. Incluye a Chubut, Rio Negro, Santa Cruz y Neuquén.

«Necesitamos que el gobierno nacional disponga recursos, de asistencia, alivio fiscal y apoyo a la producción y el turismo para las zonas afectadas. Es ahora», sostuvo la diputada de Río Negro, Adriana Cristina Serquis.

Incendios en la Patagonia: proponen emergencia por 180 días

El proyecto propone declarar el «Estado de Emergencia Ignea y Ambiental» por el término 180 días corridos en todo el territorio de las provincias de Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén, «afectadas por los incendios forestales de magnitud extraordinaria iniciados en enero de 2026».

La iniciativa establece que el Poder Ejecutivo Nacional asignará «fondos específicos con el fin de solventar las medidas de ayuda sanitaria, nutricional y habitacional destinadas a los habitantes damnificados».

En este contexto, propone destinar una asignación extraordinaria de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las cuatro provincias «con el objeto de mitigar las consecuencias económicas, sociales, ambientales y de infraestructura, derivadas de los incendios».

Marca que se deberá aplicar bajo criterios de celeridad, equidad y magnitud del daño. Será para asistencia a las poblaciones damnificadas (incluidos los productores locales) reconstrucción de infraestructura pública critica que hubiera sido dañada, restablecimiento de servicios esenciales, a municipios y comunas rurales y acciones de reparación ambiental.

Adicionales para los brigadistas que combaten los incendios en la Patagonia

Además, plantea un refuerzo de prestaciones sociales. Asimismo, que se ejecuten obras de remediación en los sistemas de captación y distribución de agua potable dañados, y por otro lado, «la financiación para la reconstrucción de las viviendas y la reparación de bienes muebles particulares destruidos». También un alivio fiscal para las personas humanas y jurídicas cuya actividad principal «esté vinculada al turismo y/o la producción regional».

Otro de los puntos es un adicional extraordinario «por emergencia a los combatientes de incendios forestales de la Administración de Parques Nacionales y del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, en virtud de la mayor carga horaria y el estado de disponibilidad permanente que la situación de catástrofe actual les demanda».

También, la prohibición por diez años de «cualquier modificación en el uso del suelo de las áreas boscosas incineradas, de acuerdo a la Ley 27.604».