Incendios en la Patagonia: Tras largas horas de trabajo y guardias activas, hay tres focos controlados y dos activos 

Con guardias activas y largas jornadas de trabajo, las autoridades de Chubut y Río Negro lograron controlar tres de los cinco incendios forestales que afectan distintos puntos de la provincia, mientras que dos focos continúan activos y son monitoreados de manera permanente. Así lo informó el gobernador Ignacio Torres durante una conferencia de prensa en la que brindó un detalle completo de la situación.

El mandatario confirmó que dos de los cinco incendios fueron iniciados de manera intencional y que ambos casos están siendo investigados por la fiscalía a cargo de Carlos Díaz Mayer. “Dos de los cinco incendios fueron iniciados de forma intencional y ya están en manos de la Justicia”, subrayó Torres.

En particular, se refirió al foco de Puerto Patriada, al que calificó como “extremadamente peligroso”. “El incendio se inició en un lugar estratégico y en un horario crítico, con gran presencia de turistas y familias”, explicó, y agregó que la Justicia ya determinó la intencionalidad del hecho, que habría sido iniciado con material acelerante.

Un operativo de gran magnitud

Para combatir las llamas se desplegó un importante operativo aéreo y terrestre, que incluye cinco aviones hidrantes, un helicóptero y un avión de refuerzo, además de más de 180 combatientes, unas 100 personas afectadas a tareas de logística, bomberos voluntarios de toda la provincia y equipos de Vialidad.

El estado de cada foco

1) El Hoyo – Puerto Patriada

Incendio activo.

Más de 1.800 hectáreas afectadas .

. 10 viviendas comprometidas (las familias ya fueron reubicadas).

(las familias ya fueron reubicadas). Sin evacuados en El Hoyo; evacuaciones preventivas en Puerto Patriada y en un sector de Epuyén.

La Fiscalía determinó que fue intencional .

. Seguimiento permanente de la situación.

2) Cholila

Controlado al 100% .

. Sin evacuados.

También fue un incendio intencional, con investigación judicial en curso.

3) El Turbio

Controlado y contenido .

. Sin evacuados ni riesgo para poblaciones cercanas.

4) Lago Engaño

Controlado .

. Sin evacuados y sin focos activos.

5) Parque Nacional Los Alerces

Incendio activo .

. Trabajo conjunto entre equipos de Nación y Provincia.

El fuego afecta el área de Lago Menéndez y avanzó hacia el sur por la margen oeste del espejo de agua.

y avanzó hacia el sur por la margen oeste del espejo de agua. En el lugar trabajan más de 50 personas , con apoyo de tres medios aéreos y distintas instituciones.

, con apoyo de y distintas instituciones. Las autoridades advirtieron que el fuego avanza con mucha intensidad y con pocas posibilidades de disminuir en lo inmediato.

Desde el gobierno provincial remarcaron que el operativo continúa en marcha y que se mantendrá la vigilancia constante, especialmente en los focos que siguen activos, mientras avanza la investigación judicial para determinar responsabilidades en los incendios provocados.